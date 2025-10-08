Jorge Tobal: la voz del Ironman que es una marca registrada en San Juan El periodista se ganó su espacio en el ambiente deportivo de los deportes no convencionales y trascendió fronteras.

Pocas veces tiene que haber imaginado que aquella propuesta de su mentor, de su descubridor Javier Riveros, le terminaría dando vueltas toda su carrera profesional. Es que hasta ese 2017, el periodista deportivo Jorge Daniel Tobal alternaba su pasión por la radio, el trabajo en la Escuela Ciudad del Sol y la práctica del trail running que pasó de ser un hobbie a tenerlo presente en pruebas incluso fuera del país como Colombia. Era su rutina, radio, trabajo, entrenamientos y carreras. Pero su amigo Riveros lo tentó. Le propuso meterse en la conducción de eventos deportivos, como el propio Taca define, y ese fue un viaje sin regreso. Tobal es hoy la voz del triatlón en San Juan y en país. Acaba de llegar desde Gualeguaychú, Entre Ríos, donde condujo el Triatlón 5150 con gran éxito y se prepara para el Ironman 70,3 del próximo 2 de noviembre en Palermo. Pero en el medio está una linda historia que mezcla pasiones, preparación, conocimiento y mucha responsabilidad.

Tobal arrancó con las carreras de Trail Running porque siendo corredor en su equipo, conocía el ambiente, los rivales, los circuitos, los detalles reglamentarios. Ese plus, lo puso en ventaja ante el micrófono y como el mismo lo dice, el conduce los eventos, no los anima. ‘Yo trato de contar lo que pasa y no solo limitarme a levantar el ánimo en la largada y en la llegada. Esa animación no me sale, no es lo mío. Trato de aportar conocimientos de reglamento, medidas de seguridad y demás. Eso es lo mío’.

Metido en ese ambiente, Taca Tobal entró en el escenario de los triatlones y el primero que condujo fue uno en Palmar del Lago: ‘Es distinto a todo. El triatlon exige desde todo punto de vista y aquel primer contacto con esta disciplina me mostró otro panorama’.

En simultáneo, la propuesta de conducción llegó al Mountain Bike y Tobal lo asumió con el profesionalismo que lo marca: ‘No es sencillo el tema. Uno conoce el ambiente deportivo pero cada deporte tiene sus particularidades y cuando me dijeron del MTB entendí que debía prepararme, conocer. Se pudo hacer y es muy lindo también ser parte de esto’.

Pero claro el triatlón ya lo tenía marcado. Llegaron los Ironman a San Juan y Tobal entró siendo prensa primero, luego fue co-conductor en la siguiente edición y ahora, conduce solo como en Entre Ríos, especialmente contratado. ‘No es poco llegar a ese lugar. Uno llega desde el interior cuando sabemos que Buenos Aires tiene que tener cientos de conductores que pueden hacerlo. Es un orgullo. Es tan inesperado lo que me pasó que hasta incluso he descuidado la radio que es mi gran pasión, por ejemplo’.

Desde Usuahia a Buenos Aires, Entre Ríos y demás sedes. Jorge sabe que se ganó un lugar especial en deportes que son particulares. ‘Todo esto que hago y disfruto no se podría sin al respaldo y el aguante de mis compañeros de la Escuela Ciudad del Sol y los chicos de Estación Claridad que me bancan todo’, cerró Jorge.

La voz del Ironman en San Juan nunca se imaginó que aquella propuesta de Javier Riveros sería el pasaporte a un momento especial en su vida. Un sueño inesperado hecho realidad.