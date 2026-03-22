River se impuso de visitante ante Estudiantes de Río Cuarto

Con goles de Gonzalo Montiel, de penal, y Maximiliano Salas, River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0 y quedó en lo más alto de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El VAR tuvo mucha injerencia, ya que revisó dos penales y anuló un gol para el equipo local.
Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Nicolás Talpone, Francisco Romero; Tomás González, Siro Rosané, Gabriel Alanís; y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.