Desamparados aprovechó todo y es nuevo líder del Apertura

Era el momento y no lo dejó pasar. Sportivo Desamparados es el nuevo y solitario puntero del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina al vencer como visitante por 2-1 a Defensores de Argentinos en el cierre de la séptima fecha.

Apertura del fútbol local: Atenas y Unión no pudieron ganar y le dejaron la mesa servida a Desamparados

Juan Villalobos y Agustín Aguilar marcaron los goles de la victoria Puyutana que empezó perdiendo en cancha de Peñarol, pero luego revirtió la historia y tras la séptima jornada sigue invicto en el Apertura y es el nuevo puntero tras la caída de Unión y el empate de Atenas Pocito.

El sábado, en la apetura de la fecha 7, Unión no pudo en su visita a San Lorenzo en Ullum y cayó por 2 a 1. Alejo Benegas y Ariel Sánchez anotaron para el ullunero mientras que Ignacio Baraona descontó para el Azul. En tanto Atenas igualó de local ante Sportivo Peñarol. El encuentro terminó igualado sin goles.

López Peláez venció por 3 a 1 a Sarmiento de Zonda. Los goles fueron de Gerardo Morales en dos ocasiones y Nicolás Yevsin, mientras que para los zondinos descontó Diego Maldondo.

Otro que logró una importante victoria fue Minero que derrotó por 3 a 1 a Villa Ibañez. Gastón Videla, José Chávez y Pedro Terrero anotaron para el local, mientras que Andrés Pérez descontó para el conjunto ullunero que continúa sin poder ganar en la categoría en la que está debutando.

Por su parte, el clásico del Oeste terminó sin vencedores ni vencidos ya que Marquesado y Rivadavia igualaron 1 a 1. Ignacio González anotó para el Far West mientras que Franco Zalazar igualó para el de La Bebida.

Alianza dio el batacazo en condición de visitante venciendo a Colón Junior por 1 a 0 con gol de Gustavo Pereyra. Por último, Juventud Zondina igualó ante 9 de Julio por 1 a 1. Agustín Castro anotó para la Juve zondina y Alan Salinas marcó la igualdad para el equipo del Este sanjuanino.

La fecha había comenzado en la noche del viernes con el triunfo de Atlético Trinidad ante Carpintería. El León ratificó su buen momento y goleó 4 a 0 al Celeste pocitano para extender su racha positiva y seguir escalando en la tabla de posiciones. Los goles del León fueron convertidos por Joel Sosa, Santiago Álvarez y Federico Cabaña, este último en dos oportunidades.