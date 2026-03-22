    • 22 de marzo de 2026 - 19:34

    Copa de Campeones: Final abierto para la serie que busca semifinales

    En el inicio de los Cuartos de Final, de la Copa de Campeones Paso, Arbol Verde, Defensores y Racing no perdonaron.

    Candidato. Arbol Verde de Jáchal ganó en Del Carril en la ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones.

    Candidato. Arbol Verde de Jáchal ganó en Del Carril en la ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones.

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    Por Ariel Poblete

    Comenzaron las grandes definiciones en la edición 2026 de la Copa de Campeones y en los partidos de ida de la serie de Cuartos de Final, dos locales y dos visitantes sacaron su ventaja. Los dos jachalleros, Racing y Arbol Verde ganaron sus partidos. Paso de Los Andes se candidateó y Defensores de Boca quiere lo suyo.

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    Este domingo, en San José de Jáchal, Sportivo Racing no perdonó nada como local y goleó por 3-1 Sportivo San Martín de Rodeo. Luciano Alvarez, Eric Pérez y Pablo Guerrero marcaron los goles del Verdinegro jachallero en el primeri tiempo. Descontó en el complemento, Michel García para los iglesianos. Con el triunfo, Racing quedó más que bien parado para la revancha de la semana próxima en Rodeo.

    IDA DE COPA DE CAMPEONES

    El sábado, en el departamento 25 de Mayo, Paso de Los Andes de Albardón se puso el traje de gran candidato al golear por 4-0 a Unión Deportiva La Chimbera en cancha de Tupelí. Martín Alaniz, su goleador, fue la gran figura del partido con dos de los cuatro tantos del Decano albardonero.

    En tanto que en el departamento San Martín, otro de los que se postuló para las grandes definiciones de esta edición fue Arbol Verde de Jáchal que venció por 2-1 a Sportivo Del Carril como visitante. Avila abrió a cuenta para los locales, mientras que Felisy Luli Nievas convirtieron para los Verdolagas.

    Finalmente, en Los Berros, Defensores de Boca metió un resultado clave ante San Lorenzo de Rodeo al que derrotó por 2-0 quedando más que bien parado para la revancha del próximo fin de semana.

    Precisamente, en el último fin de semana de marzo, Iglesia, Albardón y Jáchal serán los escenarios de la definición para consagrar a los semifinalistas de esta edición 2026 de la Copa de Campeones.

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