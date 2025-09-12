Los Pumas van por la revancha ante Australia: cuándo, a qué hora y por dónde verlo Tras la derrota agónica en Townsville, el seleccionado argentino quiere recuperarse en Sídney.

Los Pumas saltarán a la cancha durante la madrugada de este sábado 13 de septiembre en Argentina (a partir de la 1AM) para buscar un triunfo que les permita ilusionarse con pelear por el título del Rugby Championship. El seleccionado albiceleste visitará en el Allianz Stadium de Sídney a los Wallabies por la 4ª fecha del popular certamen.

Australia realizará cuatro cambios en su alineación para recibir a Argentina, con el objetivo de encadenar nuevos triunfos luego del éxito conseguido en Townsville. La localía en Sídney y la búsqueda de consolidar el proyecto de Joe Schmidt marcan una jornada clave ante un seleccionado argentino que llega con variantes y renovadas ambiciones.

El entrenador Schmidt sorprendió con la inclusión de Tane Edmed como apertura, un jugador que apunta a sumar sus primeros minutos importantes con los Wallabies. El joven medio apertura reemplazará a Tom Lynagh, quien continúa lesionado, mientras James O’Connor permanecerá expectante en el banco de suplentes como alternativa.

Otras novedades en el quince inicial pasan por el regreso de James Slipper a la primera línea, el ingreso de Jeremy Williams en la segunda y la primera presentación de la temporada para Hunter Paisami, quien ocupará el lugar de Len Ikitau. “Argentina lideró todo el partido en Townsville hasta el final y somos muy conscientes de la amenaza que supondrá el sábado. Tendremos que jugar mejor que la semana pasada”, reconoció el head coach al anunciar la lista de 23 convocados.

Formaciones de Los Pumas y Australia por la 4° fecha del Rugby Championship

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Ignacio Mendy.

Australia: James Slipper, Billy Pollard, Taniela Tupou, Jeremy Williams, Tom Hooper, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson, Nic White, Tane Edmed, Corey Toole, Hunter Paisami, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen, Andrew Kellaway.

Suplentes: Josh Nasser, Angus Bell, Zane Nonggorr, Lukhan Salakaia-Loto, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor, Filipo Daugunu.

MIRA TAMBIÉN Se viene el Desafío Cuesta del Viento – MTB y Running

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO