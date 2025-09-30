Miércoles de Torneo Clausura con la disputa de la fecha 13 del certamen Desde las 17, se jugarán ocho de los nueve partidos de la jornada. Trinidad-Desamparados va el jueves en el Bicentenario.

Se acelera el paso en el torneo doméstico de la Liga Sanjuanina y este miércoles se jugará gran parte de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 donde se destaca la visita del líder, Atlético Unión, a Marquesado con un pasado reciente no muy feliz con el ex-técnico Eduardo Magallanes. El prometedor choque será a partir de las 17 con el arbitraje de Rubén Riveros.

En Alto de Sierra, FC López Peláez será local de Rivadavia con la necesidad de recuperarse de la caída del domingo en Puyuta. Ruth Díaz será la jueza principal de este partido.

En Pocito, el alicaído Deportivo Aberastain tratará de levantar cabeza recibiendo a Atlético Minero con el arbitraje de Rubén Fernández.

En el Este, Sportivo 9 de Julio será local de Sarmiento de Zonda, en partido clave para los dos para sus expectativas de clasificación y permanencia, respectivamente. Mauro Gómez será el árbitro.

En Zonda, Juventud Zondina jugará ante el ascendente Deportivo Carpintería, con José Díaz como juez principal.

En Centenario Olímpico de Chimbas, Villa Obrera recibirá a su verdugo San Lorenzo de Ullum tras consumarse su descenso. Marcelo Cruz ha sido designado para dirigir este encuentro.

En la Calle Sargento Cabral, Colón Junior y Atenas Pocito reeditarán un partido que tiene su propia historia reciente, con el arbitraje de Emilio Salinas. Finalmente, completando la cartelera de este miércoles, en el Barrio Cabot, Arbol Verde se jugará todo a ganador recibiendo a Atlético Alianza con Jesús Allegue como juez.