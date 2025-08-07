Nico Tivani se adueñó de la primera etapa de la Vuelta a Portugal El pedalero pocitano se impuso en un impresionante embalaje.

El sanjuanino Nicolás Tivani ganó la primera etapa de la 86° Vuelta a Portugal luego de imponerse en una apasionante embalaje, que culminó en Sameiro.

El pocitano del Aviludo-Louletano-Loulé logró atravesar primero la línea de sentencia aunque el maillot amarillo sigue en manos del luso Rafael Reis.

El ciclista sanjuanino se impuso con un esprint final en la primera llegada en alto de la prueba portuguesa y completó los 162,3 kilómetros que unían Viana do Castelo y el Santuario de Sameiro, en Braga, en 3 horas, 56 minutos y 4 segundos.

La competencia continúa este viernes con su segunda etapa, que tendrá un recorrido de 167,9 kilómetros entre las localidades de Felgueiras y Fafe, ambas en el norte.

En Fafe, los ciclistas saldrán brevemente del asfalto para recorrer un tramo de tierra familiar para los aficionados al automovilismo, ya que es una de las rondas más célebres del Rally de Portugal.