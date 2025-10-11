River se ve las caras con Sarmiento: una derrota del equipo de Junín beneficia a San Martín El encuentro será este domingo, a las 19:15, en el estadio Mas Monumental.

River recibirá este domingo a Sarmiento de Junín, por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un triunfo que le permita mantenerse cerca de los líderes en la Zona A. El equipo juninense pelea en la zona de abajo, junto a San Martín.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 19:15 en el estadio Mas Monumental, se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, quien será secundado desde el VAR por Leandro Rey Hilfer.

River llega a este encuentro luego de caer en la fecha 11 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Esta representó su quinta derrota en los últimos seis partidos, ya que perdió frente a Atlético Tucumán, Deportivo Riestra y el “Canalla” en el Torneo Clausura, mientras que en la Copa Libertadores sucumbió frente a Palmeiras de Brasil en la Copa Libertadores. La única víctima del “Millonario” fue Racing, equipo al que derrotó 1-0 para meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

Este flojo momento en el Torneo Clausura provocó que River cayera a la cuarta posición en la Zona B del Torneo Clausura, por lo que necesita volver a ganar para que evitar seguir perdiendo puestos y, además, mantenerse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la tabla anual.

De cara a este encuentro, el director técnico de River, Marcelo Gallardo, no podrá contar con muchísimos jugadores que fueron convocados a sus respectivas selecciones.

Sarmiento, por su parte, está teniendo una discreta actuación en este Torneo Clausura, donde marcha 10º en la Zona B con solo 12 puntos en 10 partidos disputados. El equipo de Junín tiene un encuentro menos que el resto, ya que se suspendió su cruce frente a Rosario Central por condiciones climáticas y todavía no se completó.

En caso de conseguir una histórica victoria en el Monumental, Sarmiento podría terminar la fecha en zona de clasificación a los playoffs.