Sporting Alfiles se viste con la camiseta solidaria con una maratón para todos El domingo, una prueba benéfica para recaudar fondos para la Casa SAHNI con largada y llegada en el Parque de Rivadavia.

La Casa SAHNI es por naturaleza especial. Cada gesto que sirva para colaborar con su sostenimiento, vale triple y este domingo, la tradicional institución de Punta de Rieles, el Sporting Club Alfiles dejará de lado el costado deportivo y llevará a cabo una maratón participativa con el objetivo de recaudar fondos para Casa SAHNI (Sociedad Amigos del Hospital de Niños). Una motivación más que singular, por lo que se espera gran participación.



La competencia está distribuida en distintas categorías con sus correspondientes distancias: 8, 3 y 1 kilómetro, además de una prueba para los más chiquitos denominada Carrera Kids.

El comienzo de las actividades está programado para las 9 del próximo domingo, en el Parque de Rivadavia y las inscripciones se encuentran abiertas en el siguiente link: https://esfuerzodeportivo.com/maratonalfiles2025 , como así también de manera presencial en Rustik Aventura (Hipólito Yrigoyen 41 sur –ex Cine Splendid-) y en la sede de Punta de Rieles del Sporting Club Alfiles, Salvador María del Carril 1998 oeste, frente al Parque de Rivadavia, de 18 a 22. El costo de la inscripción es de $ 15.000 y todo lo recaudado será destinado a Casa SAHNI.



Las acreditaciones se llevarán a cabo en el local de Rustik Aventura, el sábado 4 de octubre, de 9 a 18. Cada participante que se inscriba recibirá una remera oficial de la competencia, medalla finisher e hidratación durante la competencia y el seguro correspondiente.

Este acontecimiento social y deportivo cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deportes del Gobierno de San Juan y la Municipalidad de Rivadavia.