Tres deportistas sanjuaninos se presentarán en el Mundial de Artes Marciales Santiago Tapia, Gabriel Navarro y Neri Navarro, competirán en Buenos Aires del 7 al 9 de noviembre

Los atletas Santiago Tapia, Neri Navarro y Gabriel Navarro representarán a San Juan y al Team Almafuerte en el Mundial de Artes Marciales, a realizarse en la cuidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, entre el 7 y 9 de noviembre próximo.

Este evento tendrá la presencia de competidores de Rusia, Costa Rica, Alemania, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Perú, Colombia y Chile, y por su importancia mundial la denominan en el ambiente “la fiesta de las artes marciales”. La competencia resulta ser una vidriera para los mejores talentos del continente y del mundo.

“Es un evento muy importante, por eso junto a Gabriel y Santiago nos estamos preparando de la mejor manera, vamos a competir en categorías como defensa personal y manejo de armas, que no lo hemos hecho nunca, queremos traer los mejores resultados, por eso entrenamos lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:00. Queremos dejar representada a la provincia de la mejor manera”, comentó Neri Navarro.

La participación de los sanjuaninos en este torneo de alta jerarquía destaca el crecimiento y la calidad de las artes marciales en San Juan, además de representar una gran oportunidad para medirse frente a atletas élite del mundo.

Las categorías más importantes son las siguientes:

* Formas mano vacía

* Formas con armas

* Formas por equipo

* Light Contact

* Combate al punto

* Exhibición

Estos tres deportistas locales se medirán con competidores de primer nivel internacional, enfrentando a varios campeones mundiales como:

* Bailey Murphy, Ian Hoper, Leo Felipe, Diego Gómez y el Team Revolution, todos de Estados Unidos.

* Hunter Stevens, Jeremy Francour y Corina Balan de Canadá.

* León Greier de Alemania.

* El argentino Tobías López.