Uno de los candidatos a ser presidente de Desamparados presenta su proyecto Este viernes serán los comicios en Puyuta. Este lunes por la tarde Nélson López presentará lo que pretende para el club en caso de ser el elegido.

En Desamparados los socios cuentan los días para que llegue la hora de emitir voto para elegir nuevas autoridades. Este viernes se desarrollará la Asamblea para elegir nuevas autoridades donde se le pondrá fin a la gestión de Augusto Pérez pero antes, este lunes por la tarde, uno de los candidatos presentará oficialmente su propuesta: se trata de Nélson López quien encabeza la lista “Todos x Desamparados”.

La cita abierta a los socios de Sportivo Desamparados y a los medios de comunicación, tendrá lugar este lunes a las 18 horas en Rogger´s, restó ubicado en avenida Libertador y Rogger Ballet, Desamparados, Capital.

Allí, el candidato a presidente que irá acompañado por Germán Chóvez como vicepresidente, hará oficial y presentará a los integrantes de su lista con la que pretende captar los votos de los socios para ganar las Elecciones y llegar a la presidencia del club del Barrio Patricias Sanjuaninas.

López competirá con la lista “Más Verde” que encabeza Martín Sassul candidato a presidente y Raúl Sánchez, vicepresidente, quienes cuentan entre sus filas con los últimos ídolos: Lucas Ceballos, Emanuel Guirado y Silvio Prieto.