Un joven atraviesa un grave cuadro de salud a raíz de un ataque que sufrió durante la noche del último viernes, según su madre, a manos de tres menores que lo golpearon y le tiraron un piedrazo que le provocó hundimiento de cráneo.

La víctima tiene 24 años y se llama Franco Spitalieri. Se encuentra internado en el sector de Terapia Intensiva del Hospital Rawson, totalmente sedado y con respirador. "Su estado es muy delicado, está muy grave", lamentó en la mañana de este jueves Carmen Olmos, madre del muchacho, en diálogo con este diario.

Todas las lesiones que tiene Spitalieri son en su cabeza. Según la mujer, fueron provocadas por tres adolescentes de 14, 16 y 17 años que son vecinos suyos. Olmos afirmó que desconoce el motivo del ataque. "Supuestamente le quisieron robar el celular", dijo. Agregó que el menor de ellos fue el que le arrojó la piedra, del tamaño de un huevo. "Le partió la cabeza e instantáneamente se desvaneció", recordó.

Eso ocurrió a eso de las 21 del viernes, casi frente a la casa de la víctima, en el Barrio San Benito de Pocito. Los tres supuestos agresores, amigos entre sí, viven sobre la misma calle. "Nunca tuvieron una pelea, no sé qué pasó.... todo fue muy rápido", señaló, e insistió en la teoría del robo.

Franco Spitalieri está muy grave.

"Siento mucha impotencia, tristeza. No puedo entender lo que le hicieron a mi hijo, no me parece justo lo que le hicieron", se quejó Olmos. "Está entre la vida y la muerte, es muy doloroso todo esto", continuó, al borde del llanto.

Spitalieri últimamente estaba trabajando en la limpieza de canales. También hace changas, principalmente en verano cortando el pasto. Esa noche quedó tendido en la calle, según su madre, "alrededor de una hora y media perdiendo sangre", hasta que arribó una ambulancia que lo trasladó al Hospital de Pocito. De allí fue derivado al Rawson, donde lo operaron de urgencia.

"Mientras mi hijo estaba en el piso muriéndose lo insultaban, le decían que lo iban a matar. Pido justicia y que recen por él, no se merece lo que le está pasando", concluyó la mujer.