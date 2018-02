La joven, muy compungida, relató lo ocurrido a DIARIO DE CUYO: "Estaba por filmar en la Iglesia de San Francisco, alguien se me acercó, me amenazó con un cuchillo y me llevó mis herramientas de trabajo". Eran cerca de las 21.30 del sábado y estaba lleno de gente. Pide ayuda en las redes sociales para recuperar sus cosas.



A Agostina Poblete el malviviente le llevó una cámara Canon 6D, un lente Sigma 24-70, un micrófono Rode y un monopié Manfrotto.



Según relató a este medio, envuelta en miedo soltó su cámara y el ladrón huyó hacia el Norte por calle Sarmiento. A los pocos metros encontraron el arma cortopunzante que utilizó para el hecho.



Pidió colaboración para recuperar algo de lo perdido. Ante cualquier información comunicarse al 911 o llamar al 421-2526, Comisaría 2da de Concepción.