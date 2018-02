"Si no vuelvo es porque me han secuestrado". Esas fueron las últimas palabras de Aylén Agostina Peralta Vega, de 20 años, antes de salir de su casa y desaparecer.

Según relató su madre a DIARIO DE CUYO, sobre las 12.20 de este jueves mandó a la joven -que padece retraso madurativo- a comprar teflón a una ferretería que queda a unas cinco cuadras de su casa, ubicada en el Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. Pero pasaron las horas y Aylén no volvió.

"Pidió que alguien la acompañe y nos dijo que si no volvía era porque alguien la había secuestrado. Nosotros pensamos que estaba haciendo una broma", manifestó la mujer.

Pasaron las 13 y la madre comenzó a preocuparse. "Decidí ir hasta la ferretería para ver si estaba ahí. El dueño, que ya estaba cerrando, me dijo que había comprado y se había ido", expresó.

Con el correr de las horas, Aylén no volvió y la intranquilidad se apoderó de todo su entorno. Para peor, la madre contó que le mandó varios mensajes por WhatsApp y que los vio pero no respondió. Esa actitud levantó sospechas en la mujer: "Ella siempre me responde ahí nomás. Para mí que alguien se la ha llevado".

La familia radicó la denuncia en la Comisaría 6°. Aylén vestía remera fucsia, short negro y gomones azules. Si la ves llamá al 911.