Confesión. Brayan Odorcic (22) volvió a ratificar ayer que acepta un castigo de 10 años y 6 meses. El juez Eugenio Barbera debe resolver.

Brayan Odorcic (22) volvió ayer a la Sala III de la Cámara Penal y ratificó, esta vez ante el juez Eugenio Barbera, el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre su defensora María Noriega y el fiscal Carlos Rodríguez, para ser condenado a 10 años y 6 meses de cárcel por darle dos puntazos y terminar con uno de ellos con la vida de Ismael Cajas. Ocurrió la madrugada del 4 de julio de 2017, en la esquina de República del Líbano y España, Rawson, donde Cajas y un amigo esperaban un micro para volver a sus casas.



Odorcic había intentado robarle el celular a un amigo de Cajas, no pudo y decidió huir pero fue alcanzado por Cajas y su amigo. Fue ahí que, ya en el piso, sacó otra vez el cuchillo y le asestó dos puntazos a la víctima, que se desplomó y no pudo recuperarse.



Al llegar a juicio en la Sala III, Odorcic reconoció haber cometido los delitos tentativa de robo agravado por uso de arma y homicidio en ocasión de robo, y aceptaba el castigo de 10 años y 6 meses. El juez Blejman le aplicó esa pena, pero luego anuló su sentencia porque no le había notificado del juicio abreviado a la defensora oficial Mónica Sefair, que actuó en representación de la víctima. Luego de tomar esa decisión, el juez se apartó de la causa.



Por esa razón fue que en la causa pasó a intervenir el juez Barbera, quien le corrió vista a la defensora oficial que actúa como querellante: la ley exige ese paso aunque la opinión de esa parte no es vinculante, es decir que su oposición no evita el acuerdo entre Defensa y Fiscalía.



Ahora, el juez debe decidir si acepta o no el juicio abreviado y qué pena se debe aplicar.