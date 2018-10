Duro golpe. Ricardo Serra junto al mueble donde estaba su televisor y el dinero que había ahorrado.

Eran alrededor de las 17 del jueves cuando Ricardo Serra (44) dejó su casa para cumplir su rutina de comerciante en San Martín. Y todo se encaminaba a terminar como un día más cuando un vecino lo llamó para avisarle que la puerta de ingreso estaba abierta. A las 21,30 Serra supo que el jueves no sería como cualquier otro y se indignaría, porque la puerta abierta fue el preludio de un problema que ya palpitaba: ladrones. Lo confirmó apenas cruzó el umbral y se topó con todo revuelto. Un segundo vistazo, ya más detallado, lo llenó más de bronca: faltaban los 100.000 pesos que había ahorrado para ampliar y mejorar su casa y que dejó ocultos en un mueble de la cocina. Tampoco estaban su televisor de 39 pulgadas, dos hidrolavadoras, un parlante, ropa y hasta el calzado, incluidas unas zapatillas sin estrenar.



Todo pasó en la casa que Serra habita en el Loteo Albarracín, en la localidad de Dos Acequias, San Martín.



Ayer, el comerciante estaba molesto y también intrigado, porque a su entender el delincuente no violentó ninguna puerta ni ventana para entrar.



"Desde hace meses que vengo ahorrando para meterle a la casa y te hacen esto; es muy doloroso, voy a tener que parar la obra. La verdad que para mí es bastante misterioso cómo entraron y no sé qué pensar", dijo Serra.



El caso se denunció en la seccional 19na, pero también es investigado por otras áreas policiales. No descartan que él o los delincuentes supieran del dinero.