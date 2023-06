Con carteles y pancartas, familiares y amigos de alumnos del Colegio Luján, marcharon en la noche de este viernes por el microcentro sanjuanino pidiendo justicia tras el presunto abuso de una menor en el interior de esa institución a manos de otro estudiante. La convocatoria contó con un centenar de personas quienes sumaron un nuevo capítulo a un caso que despertó polémica hace dos semanas cuando se conoció que una alumna de la institución fue abusada por otro estudiante.

Más allá del hecho puntual del abuso ocurrido el pasado 10 de mayo y otros presuntos ataques sexuales (no hay denuncias), los padres de estudiantes de ese colegio están molestos con los directivos por haber querido desde el primer momento mantener el caso en silencio. "Queremos que esto no se archive, que alguien haga algo, queremos que se tome con la responsabilidad que un hecho de esta gravedad amerita. No puede ser que nosotros nos enteremos de lo sucedido por los medios porque ellos nunca hicieron una reunión de padres", expresó uno de los familiares que marcharon este viernes. "El colegio intentó ocultar todo, incluso intentaron callar a los chicos, no puede ser que se los amenace por estar pidiendo contención", expresaron los padres que lo hicieron con carteles con leyendas como "Justicia", "No defiendan al violador", entre otros.

Apenas conocido el caso, varios días después de haber sucedido, despertó polémica. Con sentada de los alumnos y el reclamo incesante de los padres, las autoridades del colegio se molestaron con la medidas de fuerza tomadas. Le atribuyen a un joven de 17 años violar a la joven en uno de los baños de la escuela y haber cometido otros abusos, también en el interior. El adolescente está individualizado, incluso fue blanco de sus compañeros que quisieron lincharlo, siendo evacuado por los fondos del colegio, según los padres.