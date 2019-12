El chico está en muerte cerebral

Un sujeto de 27 años está acusado de violar a su hijo de 4 años, el más grande de los dos que tiene con su pareja, T.C. de 26 años. Esa criatura está internada con muerte cerebral en Pediatría del Hospital Rawson.

E.C (se reserva la identidad para proteger a la del menor), padre del chico, se encuentra en un calabozo de la Central de Policía y es el principal sospechoso de los gravísimos ultrajes.

El pequeño entró por un golpe en la cabeza grave y se inició una investigación por maltrato que ahora incluye una firme sospecha de abuso sexual, en base a exámenes médicos que constataron lesiones en el ano. La detención el padre sirvió para que en su entorno familiar empiecen a atar cabos.

Pero hay una historia detrás del vínculo padre e hijo. Al menor recién lo reconoció cuando tenía 2 años. Antes el nene no tuvo figura paterna y la madre cuota alimentaria para la manutención del hijo de ambos.

Cuando lo reconoció, la pareja empezó la convivencia en una casa de la Villa Juan Pablo II, en Chimbas, y en ese interín nació el segundo hijo que tienen en común, una beba que ahora tiene 6 meses. La madre del pequeño tiene 2 hijos varones más producto de una pareja anterior (9 y 6 años); y el padre una nena (7 años).

Desde el entorno del pequeño que lucha por su vida en una cama del hospital, revelaron a este diario que la relación padre e hijo era "fría" y "distante".

"Era un niño inquieto, juguetón, pero no cuando estaba el padre", apuntaron. Además aseguraron que el niño no quería estar con su padre y que "le tenía miedo, rechazo" pero que no sospecharon nada extraño equivalente con la acusación que pesa sobre este sujeto.

Este sujeto estaba últimamente sin trabajo y que antes había hecho "tareas de albañilería". Que la pareja tenía poca relación con el resto de la familia.