Faltaba poco para el mediodía y el chico seguía sentado a un costado del zanjón, cabizbajo, visiblemente compungido, mientras a unos metros los pesquisas iban y venían buscando evidencias. Tiene 13 años y a eso de las 7 de ayer, cuando regresaba de comprar cigarrillos para su padre, se encontró con un horroroso cuadro en la casa de su vecino Francisco "Paco" Archilla (60), al que siempre iba a visitar. El hombre estaba muerto, tendido en el comedor, boca arriba, sobre un charco de sangre, vestido con solamente un pantalón corto. Y lo que más le impresionó al chico fueron los al menos 5 puntazos que su vecino tenía en el abdomen y el pecho, además de un corte en el cuello. "Siempre que paso me paro a conversar con él, pero ahora entré y lo vi tirado y lleno de sangre. Ahí nomás fui a avisarle a mi papá y a su patrón", explicó Efraín a este diario, y con la voz temblorosa agregó que la luz de una habitación estaba encendida, que la mesa y las sillas estaban corridas, y que unos parlantes reproducían música a alto volumen.

Víctima. Francisco “Paco” Archilla tenía 60 años y retraso mental.

Archilla era pensionado y padecía retraso mental. Soltero y sin hijos, vivía solo en esa vivienda que le prestaban, ubicada en una finca sobre la calle 6, unos 400 metros al Oeste de Ramón Franco, en Médano de Oro, Rawson.

"Mataron a un niño, a un inocente que no le hacía mal a nadie", lamentó Estela Pérez, prima de la víctima, mientras miraba desde lejos el trabajo policial. "Acá todo el mundo lo conocía y lo quería, llevaba una vida normal, no le gustaba tomar ni se metía con nadie", afirmó por su parte Daniel Romero, un vecino.

La principal hipótesis que barajaban ayer los investigadores es la de homicidio en ocasión de robo. Los vecinos comentaron que en los últimos años al menos 5 veces había sido asaltado en esa casa. Esta vez, si bien ninguno de los ingresos de la propiedad estaba forzado ni había demasiado desorden en el interior, faltaba el celular de Archilla y unos $60.000 que supuestamente tenía ahorrados, señalaron fuentes policiales. Eso llevaba a los pesquisas a suponer que murió a manos de ladrones, aunque les hacía ruido que una bicicleta, una radio, un televisor y otras pertenencias estaban intactas. Es por eso que tampoco se descartaba la teoría de un crimen relacionado con algún vínculo sentimental, indicaron. En esa línea, dos hermanastras de Archilla lanzaron explosivas declaraciones contra una vecina. "Andaba con la mujer de al lado, ella tiene marido pero lo buscaba, ella venía y se le metía, le sacaba plata, le pedía que le comprara cosas. Él me lo contó la semana pasada, me dijo que ella le decía que lo quería. Apenas me avisaron que lo habían matado pensé en que ella y el marido le hicieron una cama para robarle", arremetió Rosa, mientras su hermana Claudia asentía cada palabra. La apuntada por ellas ayer fue llamada a declarar, pero los investigadores hicieron lo mismo con otros vecinos, buscando indicios sobre movimientos extraños en las horas previas al homicidio. De esos testimonios surgió la versión de que dos hombres en moto anduvieron por la zona en la noche del miércoles, preguntando por "Paco". Por el momento esa es una de las pocas pistas con las que cuentan los pesquisas de la sección Homicidios. Hasta anoche, no había ningún detenido, ni tampoco los investigadores tenían previsto algún allanamiento.

"Tengo mucha bronca. Sea quien sea quiero que se haga justicia. Mi hermano tenía una mente infantil, con qué necesidad hacerle algo así, tan cruel. Estamos destruidos", concluyó Rosa.