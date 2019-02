Un ciudadano argentino fue asesinado el martes por la tarde mientras disfrutaba de sus vacaciones en una playa de Salvador de Bahía, en Brasil, junto a su esposa y a su hija. El hombre, de 65 años, sufrió dos puñaladas en las costillas durante un intento de robo y perdió la vida en plena playa.

La víctima era Daniel Barizone, oriundo de la localidad cordobesa de Obispo Trejo, pero que residía en Córdoba capital. A su vez, se indicó que los autores del crimen fueron dos delincuentes que todavía no pudieron ser encontrados por la policía local.

Poco después de las cinco de la tarde, Barizone caminaba junto a su esposa y a su hija adolescente por la Playa del Faro, en la ciudad de Itapúa. En un momento, dos delincuentes se le acercaron e intentaron robarle sus pertenencias. Según fuentes policiales, se produjo un forcejeo y los ladrones le asestaron dos puñaladas en la zona de las costillas.

En ese instante se desató el caos, el resto de los turistas presentes empezaron a acercarse al lugar del ataque, ocurrido en medio de la playa, otros corrían en busca de ayuda de algún médico de la zona.

Una joven enfermera, que vive a unos 50 metros del lugar del crimen, escuchó los gritos de la pareja y de la hija de la víctima y salió de su casa para intentar ayudar a Barizone.

"Escuché gritos. Me daba cuenta de que hablaban en otro idioma, no eran brasileñas. Seguro eran la mujer y la hija de este hombre. Estaban pidiendo auxilio. Cuando llegué, él ya llevaba bastante tiempo tirado ahí. Le hice primeros auxilios y después vino la ambulancia. Los médicos continuaron con la atención, que fue muy buena, pero no pudimos salvarlo. Ya no se podía hacer nada", afirmó la enfermera en declaraciones a la cadena de televisión O Globo.

Según informó el diario La Voz, el cónsul argentino en Salvador, Pablo Virasoro, brindó asistencia y contención a la esposa e hija de la víctima.

La causa quedó en manos de la Comisaría de Protección al Turista (Deltur). Hasta el momento, los dos delincuentes permanecen prófugos.