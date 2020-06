Al menos tres sujetos asaltaron una heladería Grido ubicada en Rawson, amenazaron con armas de fuego a dos empleados y escaparon con la recaudación, unos $3.500.

El golpe ocurrió durante la tarde de ayer, sobre las 19. El local está situado en la calle Vidart, metros al Norte de Doctor Ortega. A esa hora dos delincuentes con barbijos y armas irrumpieron en la heladería, que en ese momento no tenía clientes. Otro los esperaba afuera.

"Estábamos por salir a baldear, cuando abrimos la puerta de la nada se acercó un tipo y empujó a mi compañera (22 años), nos apuntó con el arma y nos llevó al depósito. A mí me apuntaba con el arma y me decía 'dónde está la plata, dónde está la plata'", relató uno de los empleados.

Los ladrones sustrajeron todo el dinero que había en la caja registradora, pero antes de huir volvieron a atacar a los trabajadores. "Volvieron al depósito. Uno me revisó y se dio cuenta que en el bolsillo tenía mi celular. Quise resistirme pero me apuntó y me lo sacó", dijo el joven, de 20 años.

Y siguió: "Nos dejaron ahí en el depósito, cerraron la puerta y salieron corriendo". Las cámaras de seguridad de la heladería registraron cuando los sujetos se subieron a un auto color blanco que los esperaba a unos metros."Es muy feo. Después nos reíamos, de los nervios, pero después te ponés a pensar que te apuntaron con un arma y es un bajón", cerró el muchacho.

Los vecinos de la zona se mostraron molestos por distintos hechos de inseguridad que vienen sufriendo en los últimos meses.