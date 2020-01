Luego de que la pareja de Carlos "El Bebé" Sardinez (29) acusara públicamente que a ella la obligaron a denunciar al boxeador, el caso será investigado para determinar si eso es cierto o no y si corresponde sancionar a los hipotéticos responsables.



Tamara Jácamo (27) aseguró ayer a este diario que el próximo lunes "sin falta" radicará la denuncia en la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, el ente encargado de controlar el trabajo de la Policía. De no ser así, hasta existe la posibilidad de que el organismo intervenga de oficio, indicaron.



Sardinez fue condenado en Flagrancia a tres años de prisión condicional (sin encierro) y además deberá cumplir otras medidas, como no regresar al hogar donde vivía con Jácamo, no acercarse a ella y hacer un tratamiento psicológico. Los delitos que pesan sobre él fueron la tenencia ilegal de un arma de fuego y lesiones leves agravadas por el vínculo.



Tras ese fallo, Jácamo explotó en bronca pues consideró que se trató de una "injusticia". "Estoy mal, es una injusticia lo que han hecho. A mí en la Policía me obligaron en todo momento, me decían que lo tenía que denunciar porque sino yo iba a quedar detenida. Sí discutimos, pero él nunca me golpeó, no me tocó ni un pelo", había afirmado a este diario.



En su descargo había dicho que fueron primero los policías de la seccional 6ta la que no la dejaron irse sin denunciar. Y que luego en la Comisaría para la Mujer también fue obligada y que le hicieron firmar un papel sin su consentimiento.



El hecho ocurrió cerca de las 7.45 del 29 de diciembre último. La pareja discutió en la puerta de su casa, en inmediaciones de Juramento y Tacuarí, en Rawson. Fuentes judiciales habían dicho que Sardinez se puso muy violento, que tomó de los pelos a la mujer, que la zamarreó y que le dio algunas cachetadas. Y que luego huyó en el auto de ella, donde al momento de ser detenido le hallaron un revólver calibre 32 largo. Sobre eso, Jácamo dijo que nunca le vio el arma y que "seguramente alguien se la pasó después".