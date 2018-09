Contundente. La presencia de la droga fraccionada plantó la fuerte sospecha de que la pareja dueña de casa se dedicaba a venderla.

Un poco más de 11,400 kilogramos de marihuana distribuida en 9 panes y medio, más otros envoltorios listos para ser distribuidos. Una balanza de precisión y elementos para fraccionar la droga, teléfonos celulares y algo no menos grave, una pistola 11.25 robada a un gendarme con un cargador y 29 cartuchos de igual calibre. Todo eso hallaron ayer en la mañana los policías de la subcomisaría Ansilta dirigidos por el subcomisario Armando Ruarte, cuando allanaron la casa 17 en la manzana B del barrio Conjunto VII, en Pocito, con el apoyo del Grupo Especial Sur, dependiente de la Unidad Regional Sur que comanda el comisario mayor Luis Echegaray.



Según fuentes policiales, la intención de los pesquisas era encontrar los aparatos y jamones que el lunes pasado se denunciaron como robados de una casa en el barrio Conjunto X, cercano al mismo complejo.



Y cuando encontraron la droga no se sorprendieron, pues la dueña de casa, de apellido Guiñez, es familiar de un conocido narco. Y su pareja, de apellido Cardaci, también es conocido en el ambiente delictivo, dijeron fuentes policiales.



Ahora, la pareja será indagada por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien determinará si deben o no quedar presos.