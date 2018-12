El oficial principal José Luis Morán fue castigado a 7 años y 6 meses.

El juez de Flagrancia Ricardo Grossi Graffigna condenó ayer a prisión efectiva por el delito de extorsión, a la banda integrada por policías que le sacó $88.000 a un comerciante de Jáchal fingiendo un operativo. Para el magistrado quedó probada la existencia de la maniobra delictiva, tal como lo entendió la Fiscalía. Y por eso condenó al sargento retirado Alfredo Ricardo "Fortachón" González (63) y al perforista Raúl Ernesto Gélves (35) los castigó con 6 años de cárcel. Y al oficial principal en actividad José Luis Morán le impuso una pena mayor, 7 años y 6 meses, debido a que le sumó el delito de tenencia ilegal de un arma de guerra (una pistola 9mm.) y una de uso civil (revólver calibre 22) que guardaba en su armario del Comando Urbano, donde cumplía funciones.



Así, el magistrado dio total respaldo a los planteos de los fiscales Adrián Riveros y Daniel Guillén. Y no hizo lugar a condenarlos por estafa, tal como pedían los defensores César Jofré y Horacio Merino.

El sargento (RE) Alfredo R. González recibió 6 años por extorsión.

Raúl Ernesto Gelves recibió también 6 años por extorsión.



"Le quiero pedir perdón a mi familia y a mis compañeros de la Policía. Que todo termine rápido, esto ha sido un cuento", había dicho Morán antes del fallo.



Según la reconstrucción del juez, sobre el mediodía del pasado 8 de diciembre, los acusados llegaron en una Ford Ranger que conducía Gelves a la distribuidora de bebidas Manaos "Nico", ubicada en el centro de Jáchal, y pidieron hablar con el dueño, el riojano Nicolás Jorge Zárate (24).

Ahora se investigará si en el resonante caso hubo un cuarto implicado, tal como lo pidió Fiscalía



Con una falsa orden en sus manos, González le dijo que era "juez" y llegaba a allanar y detenerlo. Gelves fingió ser "funcionario de toxicomanía" y Morán se bajó de la camioneta con su uniforme azul para aparentar que todo era cierto. "Me dijeron que llevaban 3 meses siguiéndome, que me habían visto comprando churros (cigarrillos de marihuana) en la Villa Observatorio y que me habían sacado fotos. Y que tenía una causa y que me la iban a borrar", había declarado el comerciante, quien se "asustó mucho" porque el día anterior efectivamente había estado en Chimbas comprando droga. Los ahora condenados escaparon con el dinero, pero cayeron cuando regresaban a Capital.



Ahora, la defensa intentará revertir el fallo en la Corte. Y no se descarta la captura de un cuarto implicado.