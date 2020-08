El coronavirus no es lo único que preocupa a los habitantes cauceteros. Tienen otro motivo: la inseguridad.

Desde hace un tiempo a la fecha, Caucete se ha convertido en uno de los departamentos más peligrosos, con mayor índice de delincuencia.

Esta vez el blanco volvió a ser una familia con domicilio en el Barrio Industrial, que sufrió el tercer ataque en lo que va de agosto.

El hecho ocurrió esta madrugada, entre las 3.30 y las 4. Rosa Gauna (29), dueña de casa, dijo que escuchó que toreaban los perros pero que no salió porque "se escuchaban tiros y no me animé a levantarme".

Esta mañana, a eso de las 8, se dio cuenta que faltaba la ventana de la ampliación que le está haciendo a la casa, donde vive con su madre, de 75 años, y su hija, de 6.

"No es vida lo que llevamos. Mi miedo mayor es que nos hagan algo a nosotros. En mi casa somos tres mujeres y una es una anciana y la otra una niña", expresó Gauna.

El domingo 2 de este mes empezó a padecer la inseguridad. Aquella vez, durante la madrugada, delincuentes sustrajeron del fondo un termotanque.

En la noche del jueves posterior, otra vez se le metieron al fondo y le llevaron ladrillos, elementos de albañilería y otros efectos que tenía en ese lugar.

Gauna es jornalera y, a causa del regreso a la Fase I, no puede trabajar. Por eso es que le da tanta impotencia que le roben "las cosas que con tanto esfuerzo he conseguido".

Caucete hasta este viernes está totalmente bloqueado (mañana sábado liberan el bloqueo). Pero, al parecer, nada frena a los ladrones.

Investiga la seccional 9na.