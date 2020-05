Esta mañana se llevó a cabo en Flagrancia la audiencia de presentación contra los tres sujetos que junto a otros dos (menores de edad), en la noche del último viernes asaltaron con armas un minisúper de Capital.

Según fuentes judiciales, dos de los tres aceptaron abreviar el juicio y ya recibieron la condena, mientras que el restante se opuso y su caso se debatirá en un proceso común.

El que recibió la pena más dura fue Emiliano Mauricio Lucero (18): 5 años de prisión efectiva. En tanto que Lisandro Lautaro Vazquez (18) fue castigado a 3 años de prisión en suspenso (sin encierro).

El que no acordó un juicio abreviado fue Braian Alberto Lima (18). Su acusación será discutida el próximo 3 de junio.

Braian Alberto Lima, Emiliano Mauricio Lucero y Lisandro Lautaro Vazquez.

El hecho ocurrió cerca de las 21.50 del pasado viernes, en el minisúper Mustafá, ubicado en la calle General Soler, metros al Sur de Córdoba, en Capital. "Te ponen el arma en la cabeza y la verdad se te afloja todo", había dicho a este diario Carlos Calderón (38), la víctima. Él estaba detrás del mostrador, su hijo de 17 años en la caja y justo su mujer se encontraba en el baño.

Las cámaras de seguridad del local registraron todo. En los videos se puede ver cuando Braian Alberto Lima entra con el arma apuntando al frente. "Yo estaba con el teléfono, se mete ése y me lo quiere quitar. Yo me hago para atrás y cuando veo que saca el arma le digo "eh pará". En eso se metieron dos más, uno de esos tenía otro arma y es el que me pega el cachazo", recordó. El que lo agredió fue M.R.D (17). Mientras eso ocurría, el hijo del comerciante entregó a uno de los sujetos toda la recaudación, una suma cercana a $24.000. Emiliano Mauricio Lucero y otro menor identificado como M.N.C (17), también entraron al negocio, según los registros.

En la Policía determinaron que Lisandro Lautaro Vazquez conducía un Fiat Duna en el que los esperaba afuera, pero que por alguna razón no les pudo servir de apoyo. En el debate establecieron que sólo trasladó a los autores del robo en su vehículo, y que desconocía que portaban armas.

Los delincuentes no pudieron subir al Duna y entonces cambiaron de plan. Pero no les fue bien, porque un vecino observó cuando ingresaban a un consorcio en la calle Juan B. Justo. Los policías de la seccional 28va entraron al lugar y advirtieron que uno de los departamentos de la planta alta tenía la puerta entreabierta. En el lugar estaban los 4 ladrones y un quinto joven que se excusó que conocía a uno de ellos y que los dejó pasar porque no sabía lo que habían hecho. Los pesquisas revisaron la propiedad y hallaron en el ventiluz del antebaño una pistola calibre 22. Detrás de un jarrón del living había un revólver calibre 32 largo. La Policía además secuestró $2.460 que uno de los sujetos tenía en los bolsillos y en las zapatillas.

Vazquez luego se entregó a la Policía, acompañado por su padre. El vehículo había sido encontrado estacionado sobre calle Lemos, entre Tacuarí y Almafuerte, en Rawson.

La causa de los dos sujetos de 17 años que participaron en el golpe tiene curso en la Justicia de Menores.

