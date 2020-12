El procesamiento a Roberto Suizer, el profesor de Historia de la Escuela Boero, por los presuntos ataques sexuales a una alumna de ese establecimiento educativo durante 3 años, tuvo como origen de la causa el viernes 1 de noviembre del año pasado cuando la estudiante abandonó una clase y al ser encontrada, atravesaba una profunda crisis de llanto.

Esto se desprende de los testimonios que figuran en el expediente. La docente V.S.R. aseguró que la alumna, que hoy tiene 19 años, pidió permiso para ir al baño y como tardaba en regresar, fue una compañera a buscarla y no la encontró en el baño. La docente le dio aviso a la preceptora, U.E.P., y ambas comenzaron una búsqueda en todo el edificio. No estaba muy lejos, la encontraron llorando en las escaleras del departamento Construcciones.

En su declaración, U.E.P. afirmó que la llevaron a la alumna a Regencia y allí no contó nada, sólo seguía llorando. “Al regresar al curso, le comentó a la profesora V.S.R. que en el colegio no la entendían, que ella tenía problemas, sin ser clara a que se refería”. V.S.R. añadió que en el camino al aula, la alumna seguía angustiada y decía que la Escuela no la protegió. Ante la insistencia de la profesora para que relate lo que le pasaba, se fue soltando. Primero dijo que había un profesor que le causaba problemas. No quería decir nombre. Hasta que le confirmó que era el profesor de historia Roberto Suizer. También le dijo que “la había tocado y que habían tenido relaciones sexuales, que se sentía sucia. Esa era la cruz que llevaba, y que nadie le creería si lo contaba".

Al enterarse la Regente de la institución, M.M.C., por la profesora lo que había manifestado la estudiante, declaró que activó el protocolo para este tipo de situaciones del Ministerio de Educación y convocó a una reunión a la menor, su madre y personal directivo. Esa reunión se celebró el martes 5 de noviembre del año pasado, en la oficina de la Dirección. M.M.C. manifestó que en la reunión, vio a la estudiante muy sensible, llorosa y angustiada. Dijo que la alumna manifestó que tenía un problema con un docente, y al principio no lo nombraba, hasta que lo hizo y describió luego que mantuvo relaciones sexuales en la casa del profesor, cerca de la terminal.

Quien fuera el director de la escuela en ese momento, A.A.R., coincidió en su testimonio con lo que afirmó M.M.C. y añadió que la alumna afirmaba que “no quería cruzarlo más en la escuela a Suizer porque la incomodaba y no estaba tranquila”.

A raíz de esta reunión, se envió la documentación al Ministerio de Educación y Suizer fue separado del cargo dos semanas después aproximadamente. También comenzó la investigación en el fuero penal y la damnificada detalló que el profesor aprovechó que ella no se sentía bien emocionalmente, con peleas con sus padres incluidas. Suizer fue su profesor primero en 2015 (también lo fue en 2017) y la chica contó que mantuvieron relaciones sexuales entres 2016 y 2018, generalmente en la casa del profesor, en días que ella no se presentaba a la escuela. La chica indicó que sus temores fueron creciendo cuando Suizer comenzó a acosarla y a utilizar perfiles falsos en redes sociales para alejar a otros chicos que se acercaban a ella.