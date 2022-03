Con una serie de allanamientos y una investigación que venía realizando la Policía desde el 2020 bajo las órdenes de la Justicia Federal, este viernes se logró desarmar una banda que falsificaba distintas variedades de vinos. Por el hecho, detuvieron a cuatro personas mayores de edad, entre ellas una mujer, además del responsable de toda logística quien se hacía pasar por gerente de bodegas.

¿Cómo operaban? De la investigación se desprende que una vez que el supuesto gerente negociaba con los comerciantes, la red utilizaba vinos de una bodega de El Mogote, y distintos vinos en damajuana que luego `estiraban` y los embotellaban en botellas de marcas como "Canciller", "Finca Natalina", "Fuego Negro" y "Colón".

El inicio de la investigación surgió en el año 2020 tras haber tomado conocimiento de la circulación de botellas de vino con adulteración en su contenido no solo liquido sino en el etiquetado y envase de las botellas. Tras ese dato los efectivos policiales direccionados por el Juez Leopoldo Rago Gallo, iniciaron las tareas investigativas estableciendo un circuito de comercialización de los vinos en diferentes departamentos de la provincia. De esa “adulteración” se hicieron las pruebas correspondientes de los vinos que determinaron que si bien el producto no presentaba peligro para quienes lo ingirieran, la calidad de estos envases no correspondía a la botella original de las bodegas.

Los investigadores lograron identificar a un proveedor y entender como funcionaba la red que operaba con una logística de diferentes roles. En Chimbas se ubicó al supuesto gerente quien contaba con otras personas que se encargaban de la preparación y limpieza de las botellas vacías para luego asignarle y pegarle las copias de las etiquetas con apariencia original, también la colocación de las cápsulas y corchos.

Se secuestraron más de dos mil botellas vacías listas para ser envasadas para la comercialización local y otras doscientas aproximadamente ya listas con el contenido y con de vino de diferentes variedades y marcas. También bidones y diferentes equipamientos para la producción de estos vinos que eran mezclados indiscriminadamente y en condiciones de salubridad precarias.