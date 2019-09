Condenado. Martín Exequiel Ramírez (26) seguirá detenido en la cárcel de Chimbas, donde volvió días atrás.

Martín Exequiel Ramírez (26) volvió a ser detenido y así seguirá por un tiempo, porque ayer el juez de la Sala II de la Cámara Penal, Ernesto Kerman, lo condenó a 10 años de cárcel por un delito gravísimo: la tentativa de homicidio de su propio hijo cuando tenía 3 años. El nene se salvó de milagro, porque a causa de una golpiza sufrió un pequeño derrame en un pulmón, una hemorragia más severa porque le habían reventado la vejiga de un golpe y también un paro cardíaco.



El tremendo caso ocurrió el 5 de mayo de 2017 en un departamento que Ramírez y la mamá del nene alquilaban para vivir desde unos tres meses atrás, en Rawson. Al llegar de su trabajo, la joven notó muy decaído a su hijo y Ramírez le dijo que había vomitado y que se había golpeado al caer de la bicicleta de una vecinita. Y buscó que su pareja no lo llevara al médico.



Pero madre e hijo partieron al hospital Rawson y allí los médicos concluyeron que esas graves lesiones, como otras más que presentaba en un brazo y en sus orejas no se correspondían con una caída en bicicleta y Ramírez fue detenido.



Luego quedó más complicado, pues el propio nene dijo que su papá le daba patadas y trompadas, que le hundía la cabeza en la almohada y hasta que una vez quiso lanzarlo de la moto en movimiento. La versión de la bicicleta terminó por caer también cuando el papá de la dueña de ese rodado, una nena de 2 años, dijo que el día del ataque no jugaron ni le prestó la bicicleta.



Ramírez fue procesado por tentativa de homicidio y al llegar a juicio, acordó con su defensa y la fiscal Leticia Ferrón de Rago un juicio abreviado en el que aceptaba recibir la pena que le impusieron ayer, 10 años. Pero el juez que evaluó el caso, Juan Carlos Peluc Noguera, entendió que Ramírez cometió el delito de lesiones graves contra el niño, lo condenó a 3 años y el acusado pudo recuperar su libertad.

Pero entonces la fiscal que retomó la causa, Marcela López, reclamó ante la Corte de Justicia y allí anularon ese primer fallo por falta de fundamentos, es decir porque el juez no había dicho porqué consideró que se cometió el delito de lesiones graves.



El caso volvió a la misma Sala II, donde el nuevo juez del caso, Ernesto Kerman, ordenó detener a Ramírez a pedido de la fiscal Torres. Y ahora el juez adhirió al planteo inicial de juicio abreviado, en el que el propio Ramírez se mostraba dispuesto a recibir 10 años de castigo.