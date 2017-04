En la Policía dicen que la vieron discutir con un hombre. La familia, por su parte, tiene la versión de que la habrían querido asaltar. Hasta anoche, reinaba el desconcierto en torno al móvil, lo único concreto que tenían todos es que a esa mujer la atacaron a tiros en la calle cuando volvía del trabajo y que uno de los balazos le atravesó el rostro de lado a lado.



Se llama Mariela Edit Guardia (44) y anoche permanecía delicada por ese disparo que ingresó a la altura del maxilar izquierdo y que le salió por cerca del maxilar derecho, según la Policía. Las mismas fuentes dijeron que, pese a lo complicado de la herida, su vida no corría riesgo.



Sus familiares relataron que Mariela Guardia es cosmetóloga y volvía de su trabajo a pie cuando la atacaron a eso de las 20.30 en la calle Balcarce, cerca de Hipólito Yrigoyen, a 200 metros de su casa en Santa Lucía. Al parecer, le efectuaron tres disparos, uno de los cuales le impactó.



‘No sé si resistió, pero una persona dijo que vieron que ella agarró su cartera y que un hombre le largó tres tiros desde una moto Maverick azul y se fue’, dijo un familiar directo de la víctima, que no descartaba la hipótesis del robo.



En la Policía, por su lado, creen que la mujer fue atacada por un problema personal. Según los investigadores, hay testigos que afirman que Guardia estuvo charlando con un hombre durante unos minutos, que aparentemente discutieron y que ahí fue que le dispararon. La víctima es soltera y, según la familia, no le conocían novio.