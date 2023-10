Dos adolescentes de 17 años fueron declarados este lunes culpables del homicidio del empresario Andrés Blaquier, quien fue baleado durante el robo de su moto cuando se trasladaba con su esposa por la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Pilar, en octubre 2022, informaron fuentes judiciales.



El veredicto de "culpabilidad" fue dictado este mediodía por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de San Isidro, que halló a los dos jóvenes responsables de los delitos de "robo agravado por el uso de arma apta para el disparo en concurso real con homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego" de Blaquier (62).

La defensa tiene la posibilidad de apelar la sentencia y cuando quede firme se va a hacer un juicio más breve para determinar la condena a aplicar.



"Fue un año difícil, de espera, pero siempre confiados en que la Justicia haga su trabajo", dijo la viuda de Blaquier y también víctima del mismo asalto, Magdalena De Elordy, al conocer la decisión del tribunal, tras lo cual pidió que los dos jóvenes cumplan "la mayor condena posible, perpetua".



En tanto, el abogado de la familia, Rodrigo Salaber, adelantó a la prensa que pedirán la pena de prisión perpetua para los dos adolescentes cuando se realice el juicio de cesura, presumiblemente el año próximo, una vez que ambos responsables ya tengan la mayoría de edad.



El veredicto fue dado a conocer este mediodía en la sede de los tribunales situados en avenida 12 de Octubre 1475, adonde la familia Blaquier llegó acompañada por allegados y amigos, como en cada una de las audiencias de debate.



Los condenados son dos adolescentes de 17 años que llegaron al juicio alojados en distintos institutos de menores bonaerenses y permanecerán detenidos bajo la modalidad de máxima seguridad, tal como dispusieron en su fallo los jueces Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Patricia Klentak.



Los magistrados resolvieron que desde el 25 de este mes, cuando uno de ellos cumpla 18 años, sea trasladado a una unidad penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), lo mismo que sucederá con su cómplice cuando acceda a la mayoría de edad el año próximo.



"Pienso mucho en mis hijos, que en cierta manera estarán conformes con lo que está sucediendo hoy", aseguró De Elordy, visiblemente emocionada, tras el dictado de la sentencia.



Salaber, por su parte, aclaró que si bien la condena para el homicidio agravado es la prisión perpetua, "la ley de menores dice que se les puede disminuir la pena", aunque afirmó que la familia de Blaquier pedirá el máximo de la condena prevista.



"Se negaron a declarar, que están en su derecho, y en sus últimas palabras no quisieron decir nada. La familia esperaba la trasmisión de un pésame de sus familiares, por lo menos a través de los abogados defensores. No había una actitud de arrepentimiento", indicó el letrado.



También recordó que durante el debate oral se supo por el testimonio de una de las novias de los imputados que salían a robar en moto y que utilizaban armas de fuego para cometer los ilícitos: "Manejaban armas, era obvio que un día iban a matar a alguien", dijo.



"La familia está destruida más allá del fallo condenatorio", concluyó el letrado.



El juicio comenzó el 18 de septiembre y, durante los alegatos, la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro Paula Romeo sostuvo que los dos imputados son culpables, ya que tuvieron un "codominio funcional" de lo ocurrido, por lo que pidió que cuando cumplan la mayoría de edad sean alojados en una unidad penal.



Entre las pruebas que Romeo destacó están los videos de las cámaras que mostraron todo el recorrido de los adolescentes desde la comisión del asalto hasta un hospital de Garín, donde uno de ellos se atendió por las lesiones que sufrió al caer de la moto robada al empresario; el cotejo de los mismos con imágenes de los rostros de los adolescentes y los dichos de sus novias, que los comprometieron.



A su turno, el abogado del particular damnificado también pidió que los dos acusados sean condenados por los mismos delitos y agregó el agravante de la "alevosía".



Por su parte, las defensas de los adolescentes, encabezadas por los letrados María Paz Rodríguez Senese y Santiago Moisés, requirieron la absolución y, subsidiariamente, una condena por "homicidio en ocasión de robo", un delito que prevé una pena más leve.



Durante las audiencias se exhibieron una serie de pruebas que complicaron la situación de los adolescentes, entre ellas, un audio enviado por la madre de uno de los sospechosos cuatro horas después del crimen de Blaquier, en el que refería que su hijo le había confesado haberle disparado a otra persona.



También se reprodujeron los llamados al 911 que realizaron testigos presenciales del asalto y se mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad de la autopista Panamericana, mediante las cuales se reconstruyó el recorrido de 10 kilómetros que realizaron los ladrones antes de interceptar a la víctima en una motocicleta Kawasaki verde y negra, para luego escapar en dirección al barrio Cri-Cri, de Garín, partido de Escobar, de donde son oriundos.



Otra de las pruebas destacadas por el Ministerio Público fueron las heridas que sufrió uno de los acusados el día del hecho, cuando se presentó en el hospital Dupuy, de Garín, con lesiones en el rostro y escoriaciones en ambas rodillas y en sus manos, las cuales la querella y la fiscalía consideraron compatibles con un accidente de moto como el que tuvo el acusado de llevarse el rodado de Blaquier.



El crimen del empresario ocurrió el 29 de octubre de 2022 a las 18.54, cuando la víctima circulaba por el carril lento del kilómetro 50 de la Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires, junto a su esposa, De Elordy, en una moto BMW 1200 negra, en sentido a provincia.



El empresario fue abordado por dos delincuentes que iban en una moto verde y negra modelo Kawasaki Z400, que le cortaron el paso y luego le dispararon en el pecho con una pistola calibre 9 milímetros con fines de robo.



Como consecuencia del disparo, cayeron de la moto Blaquier y De Elordy, mientras que el ladrón que disparó el arma de fuego se subió a la moto BMW 1200 y se fugó a bordo de ella, aunque a 10 kilómetros del lugar del crimen cayó del vehículo y lo dejó abandonado sobre el asfalto.



El empresario fue asistido por una ambulancia, pero llegó fallecido al hospital, luego de sufrir "shock hipovolémico", a causa del balazo que recibió en la parte izquierda de su tórax, el cual le provocó una hemorragia masiva al presentar perforaciones en las pleuras y sus ventrículos izquierdo y derecho del corazón, según indicó el informe de autopsia.



Su esposa, en tanto, sufrió fractura en una de sus rodillas y también debió ser asistida.



El 8 de noviembre del año pasado, luego de una serie de tareas de investigación que situaban a los dos adolescentes acusados en la zona del hecho, se ordenaron varios allanamientos en viviendas de la localidad bonaerense de Garín, donde fueron detenidos.



En tanto, en junio de este año, uno de los adolescentes se fugó del Instituto de Menores de Lomas de Zamora en el que estaba detenido y fue recapturado una semana después, tras robar armado un auto junto a un cómplice en la localidad bonaerense de Garín.