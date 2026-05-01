    • 1 de mayo de 2026 - 11:40

    Un delincuente tiró al piso y le robó a un nene de 12 años que iba a la escuela

    El ladrón agarró al nene de atrás y lo obligó a que se sacara la ropa.

    Le robó a un nene de 12 años.

    Le robó a un nene de 12 años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento episodio de seguridad tuvo lugar este jueves en la ciudad de La Plata. Un nene de 12 años fue sorprendido por un delincuente cuando iba a la escuela, que lo golpeó, le sacó sus pertenencias y le robó hasta el buzo que llevaba puesto.

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    El hecho ocurrió cerca de las 6.30 en calle 29 entre 529 y 530, una zona residencial de la localidad de Tolosa, y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

    En las imágenes difundidas por eltrece, se observa el momento en el que el ladrón lo atacó por la espalda y lo tiró al piso. El nene no opuso ninguna resistencia. Le sacó la mochila y le revisó los bolsillos hasta encontrarle el celular, que también se lo robó.

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    Antes de irse, le pidió que le entregue también su ropa. El nene se desvistió de la cintura para arriba; el ladrón le sacó el buzo y se fue. En la huida se llevó puesto un cesto de basura, quedó enganchado y tuvo que luchar para liberarse.

    El menor quedó semidesnudo y de rodillas sobre la vereda, poniéndose la remera. Cuando pudo vestirse, se agarró la cara con sus manos y se puso en cuclillas, totalmente conmocionado por lo que tuvo que atravesar.

    En el video también se observa que en ese momento, un vecino alertó la situación y salió corriendo detrás del delincuente con un palo. Sin embargo, de acuerdo con la información a la que accedió eltrece, el ladrón se escapó de la escena y permanece prófugo de la justicia.

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