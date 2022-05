Son compañeras del Segundo Año en el Colegio Provincia de Santa Fe y si bien siempre se habían llevado bien, esa relación terminó de la peor manera el jueves por la tarde, cuando una de ellas le propinó una brutal golpiza que terminó con la menor en el hospital, según el testimonio de Alicia Pereyra, madre de la presunta víctima. El episodio se dio arriba de un colectivo y la chica de 15 años terminó con cinco puntos de sutura en su oreja. La denuncia se formalizó en la Comisaría Sexta, de Rawson.

La mujer describió que su hija y la compañera habían tomado el colectivo de la línea 243 de la Red Tulúm en la esquina de España y Agustín Gómez y las dos se dirigían a Pocito. La agresora se sentó en el asiento de atrás de la jovencita y al momento que ésta se paró a tocar el timbre, la tomó del pelo, la tiró al piso y comenzó a pegarle patadas y cachetadas. Según Alicia, el colectivo no llevaba pasajeros y el chofer nunca intervino a pesar del desesperado pedido de auxilio de la jovencita. "Mi hija dice que le gritaba al chofer que por favor frenara y la dejara bajar pero el chofer nunca hizo nada", comentó la mamá, molesta.

Una vez que la menor logró zafar de su agresora, le llamó desesperada a su mamá. "Venía brotada en sangre, me dijo que la chica además le quería robar el celular", expresó la mujer que vive con is familia en el Barrio Huarpe. Alicia.

Inmediatamente fueron al Hospital Guillermo Rawson donde le realizaron cinco puntos de sutura en la oreja por un profundo corte y después radicaron la denuncia en la Comisaría Sexta. "Me comuniqué con la vicedirectora y me dijo que no pueden hacer nada contra esta chica porque el problema pasó fuera de la escuela. Mi hija no tiene ganas de volver porque tiene miedo, esta chica es agresiva con todo el mundo", manifestó Alicia quien también contactó a la familia de la chica para contarle lo sucedido: "Hablé con el papá de esta chica y me dijo que él ya no sabe qué hacer con su hija, que es la abuela quien tiene la custodia. Le llamé a la señora y no estaba al tanto de lo que había pasado. Yo necesito que hagan algo, esto podría haber terminado peor", contó la mujer.