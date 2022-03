Las familias presuntamente estafadas por Stotac salieron con los tapones de punta contra el gremio luego de que les notificaran que, a modo de "solución provisoria", se está organizando un sorteo de cinco viviendas que tiene disponibles el barrio. "¿Somos 29 familias estafadas y van a sortear cinco casas? Es otra burla más", se quejaron en un escrito que hicieron llegar a este diario.

Según los damnificados, la propuesta fue comunicada por un abogado del gremio mediante un audio que envió a una de las víctimas, en el que explica que tuvo una reunión con Marcelo Yornet, titular del IPV. Según sus palabras, "se ha tomado la decisión de que entre la gente que se encuentra en el listado y agregados se va a realizar un sorteo que va a ser ante escribano público".

"¿Sorteo? Cuando todas las familias estafadas hemos abonado en tiempo y forma la carpeta de nuestra vivienda propia y no entrábamos en sorteo porque compramos directamente al gremio de Stotac", se quejaron. Además, se mostraron sorprendidos por la "inesperada" aparición de las cinco casas, puesto que afirmaron que "nos habían dicho que no habían más lugares ¿y hos dicen que disponen de 5 casas para sortear entre 29 familias?".

"Estamos llenos de preguntas sin responder e indignados por tanta burla, tanto manejo oscuro de parte de este gremio. A nuestras viviendas las pagamos en tiempo y forma y al abonarlas no entrábamos a ningún sorteo. Nos quieren conformar con cinco casas cuando somos 29 las familias estafadas", lamentó el grupo damnificado.

La problemática surgió en octubre del año pasado, cuando se realizó la entrega oficial de las 385 casas del barrio Stotac II, ubicado en General Acha entre Progreso y Agustín Gómez, en Rawson. En ese momento varias familias que habían comprado carpetas se encontraron con que no formaban parte del listado.

"No fuimos incluidos en dicha entrega sin motivo alguno. En el gremio Stotac no fuimos atendidos por las autoridades, simpre fueron mentiras y excusas para no ser atendido nuestro reclamo", lamentaron.

Actualmente hay en trámite al menos 7 denuncias penales contra el gremio. Mientras que otros de los damnificados enviaron carta documento. Algunos de ellos entraron en la operatoria incluso varios años atrás, en 2012, con una entrega inicial y cuotas para la compra de los terrenos. "Abonamos los terrenos en tiempo y forma, como así también presentamos la documentación correspondiente. Somos 29 familias olvidadas que nos han causado un daño grave ya que en la mayoría de los casos dejamos alquileres de viviendas por la ilusión de recibir la nuestra, pagando multas por rescindir contratos de los mismos. Nos hicieron un daño muy grande", expresaron.

Las familias además enviaron una nota al gobernador Sergio Uñac y entregaron otra al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, cuando vino a San Juan días atrás.