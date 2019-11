No sobrevivió. El lugar donde hallaron a Ludmila Morán sin signos vitales. Intentaron reanimarla pero fue sin éxito.

Una chiquita de 2 años identificada como Ludmila Morán no tuvo ninguna chance luego de que cayera al canal que pasa por el fondo de su casa, ubicada en la calle San Isidro, entre 6 y 7, en 25 de Mayo, pues cuando lograron sacarla ya estaba muerta, dijeron fuentes policiales.

La desgracia tuvo lugar alrededor de las 13.45 del pasado miércoles, cuando en un descuido de su madre, Romina Morán Escudero (20), la pequeña se dirigió hasta el cauce. En la Fuerza dijeron que nadie la vio caer. Por eso no saben cuánto tiempo pasó hasta que la encontraron. La búsqueda comenzó cuando la madre se dio cuenta que no estaba en la casa y pidió ayuda a los vecinos. Un hombre fue el que divisó su cuerpito, atascado en las compuertas de la calle 8, es decir que la corriente arrastró a la víctima poco más de un kilómetro. Cuando la sacaron intentaron reanimarla, pero no hubo caso, explicaron los voceros. Al rato llegó la Policía y personal médico, y constataron que estaba muerta.

A la familia ayer le entregaron el cuerpo en la Morgue Judicial y la Municipalidad de 25 de Mayo se encargó de costear el entierro y demás gastos, según fuentes oficiales.