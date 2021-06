El escándalo se desató a las 15,30 de este sábado, cuando Cristian Ezequiel González Marquez (25 años) apareció en estado de ebriedad en la casa de la Villa Roja, Rawson, donde residió con su ex pareja hasta hace 2 días, cuando ella finalizó la relación porque él no aportaba dinero para el sustento familiar.

De entrada mostró un accionar alterado porque ingresó con la moto hasta el patio delantero de la casa lamentando su condición, diciendo que no tenía un lugar donde residir. Pero como su ex pareja no modificó su postura y le aclaró que él no podía volver si seguía prefiriendo gastarse el dinero en alcohol, reaccionó agresivamente Gonzalez. Comienza a insultarla y repentinamente aceleró la moto de 110cc, con intenciones de atropellarla. La mujer pudo reaccionar a tiempo y esquivar al agresor. Gonzalez impactó contra la pared y se enojó más. Pudo alcanzar a la víctima de los pelos y del cuello y cuando ella zafa, él vuelve a la moto. Esta vez la estrelló contra la puerta de un baño precario.

Ante los gritos y ruidos, una vecina y su empleada se acercaron para auxiliar a la damnificada, quien en ese momento se encontraba llamando al 911, indicaron fuentes judiciales. Al ver esta situación, el agresor comenzó a tranquilizarse, hasta ser aprehendido por un agente de policía que llegó al lugar, habiendo sido previamente comisionado tal efecto.

González afronta cargos de "Lesiones Leves Agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar Ley 989-E".-