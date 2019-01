La localidad misionera de Oberá fue escenario este fin de semana de un dramático episodio de violencia doméstica, en el cual una mujer fue detenida tras intentar asesinar a su hijito de 6 años y a su madre.

El hecho ocurrió el domingo, pasadas las 19, en una vivienda ubicada en calle Salto Bielakovich. Efectivos de la seccional Cuarta de la Unidad Regional II debieron intervenir para rescatar al pequeño y a su abuela de 64 años.

Cuando llegaron los uniformados al lugar, se encontraron con la agresora, una mujer de 30 años, descenajada y en estado de enajenación. Según publicó Primera Edición, gritaba: “Rajen de acá, a mí no me importa nada, voy a matar a mi hijo porque es un delincuente, lo voy a tirar dentro del pozo o le voy a cortar la cabeza y mi mamá es la siguiente, ambos no sirven para nada, cuando ellos se mueran recién voy a ser feliz”.

La denuncia fue realizada por la madre de la atacante, quien salió al rescate del menor cuando su hija intentaba arrojarlo a un pozo de agua. La desaforada mujer no se calmó con la presencia policial, y siguió con su intento de homicidio, pero finalmente fue reducida y trasladada a la seccional Segunda de la Unidad Regional II.