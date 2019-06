El jueves pasado, alrededor de las 20, Sergio Rueda buscó su tarjeta SUBE, le dijo a su hermano Federico que se iba a la casa de un amigo y salió de su casa en el barrio Parque Independencia, de Chimbas. Desde ese momento, nadie volvió a verlo. Alertada, su familia comenzó a buscarlo e hizo la denuncia en la policía. Ahora, piden ayuda también a la gente para encontrarlo.

“Es rarísimo, porque nunca había pasado una cosa así. Él trabaja en el Sur y viene cada 15 días a la casa de mis padres. Esta vez llegó como siempre y estaba todo normal”, contó Federico.

Y agregó que “ya hablamos con su amigo y nos dijo que no habían quedado en juntarse y que mi hermano no fue a su casa. Hablamos con la chica con la que sale y tampoco tiene noticias de él. Y hablamos con la gente de la empresa en la que trabaja y tampoco está allá”.

Entre las pocas cosas que se llevó Sergio estaba su celular, pero primero no lo atendía y ahora ya no pueden llamar. “Nosotros empezamos a llamar cuando nos dimos cuenta de que no volvía, sonaba pero no atendía. Le mandamos mensajes y los recibía pero no contestaba. Desde ayer a la tarde, ya no le llegan más y el teléfono da como apagado”, detalló Federico.

Por estas horas, la Policía verifica las cámaras de la zona e investiga si sacó algún pasaje para viajar fuera de la provincia, pero todavía no hay novedades. “Ya no sabemos por dónde buscar y no entendemos qué pudo haber pasado. Por eso, pedimos que si alguien los vio se comunique con la policía”, pidió Federico.