La justicia procesó a un director de escuela por los supuestos abuso sexuales cometidos contra dos hermanos que concurrían a su establecimiento, en una zona rural de 25 de Mayo. Lo insólito del caso es que este docente ahora volvió a ocupar su cargo al frente del mismo centro educativo.



Por otro lado, una docente denuncia que la dejaron sin trabajo a raíz de que este directivo le inició un sumario administrativo y empezó a perseguirla después de que el caso saliera a la luz en 2012.



El docente en cuestión es David Juan Carlos Galifi (48), quien semanas atrás fue procesado (sin prisión preventiva) por el juez Benedicto Correa por el delito de abuso sexual agravado por su condición de encargado de la educación, según datos a los que accedió DIARIO DE CUYO.



La resolución del Quinto Juzgado de Instrucción aún no está firme, dado que su abogado defensor apeló y ahora son los jueces de la Sala III los que deberán resolver sobre la situación judicial del director de escuela.



Galifi estuvo apenas 10 días detenido cuando se inició la investigación en noviembre de 2012. Las supuestas víctimas son dos hermanos que en aquel entonces tenían 15 y 16 años y que concurrían a la Escuela Ramón Barrera.



Cada uno por su lado relató que el director los acosaba haciendo insinuaciones o acercamientos provocativos, incluso frente a otros alumnos. El mayor de los jóvenes declaró que el docente lo acariciaba y que llegó a tocarle los genitales estando en el baño.



El otro chico relató situaciones similares y contó que, como no cedía ante Galifi, éste amenazaba con excluirlo del viaje de estudios a Mar del Plata.



El director primero se abstuvo de declarar, pero después se defendió diciendo que todo era parte de una campaña para ensuciar su nombre y apuntó contra la docente Liliana Veragua (ver recuadro) y un portero.



Es más, sostuvo que los denunciantes son sobrinos de ese portero. El juez Correa, sin embargo, entendió que los jóvenes no mentían y sumó como pruebas informes psicológicos y otros testimonios para procesar al docente.







Por el caso, echaron a una maestra



En su declaración indagatoria, el director cargó contra la maestra Liliana Veragua como una de las responsables de esa ‘confabulación’ para acusarlo falsamente.



Lo cierto es que a partir de las llamados de atención y un sumario administrativo esta docente fue cesanteada de su cargo a principio de este mes, mientras que Galifi, que fue procesado, volvió a ocupar su cargo.



El abogado Marcelo Bustos Meglioli, que representa a Veragua, afirmó que ‘lo grave es que a este director no le hicieron nada administrativamente dentro del Ministerio de Educación y, en cambio, la Justicia lo procesó porque existían pruebas en su contra.



Por otro lado dejaron sin trabajo a una docente que colaboró en la protección y la contención de los chicos abusados’. Según el letrado, Veragua había sido testigo en una denuncia anterior contra el director, también por el supuesto abuso de otro alumno, y entonces Galifi comenzó perseguirla y buscó la forma para hacerla echar.