Los malvivientes amenazaron con armas al dueño y a un cliente y se robaron los $6.000 que había en la caja registradora de la agencia de quiniela.

Al menos tres delincuentes armados sorprendieron al propietario de una agencia de quiniela de Rawson y a un cliente, y les robaron unos $6.000 en efectivo y dos celulares, según la versión del propio dueño (pidió reserva de su nombre), quien ahora evalúa cerrar el local.



El atraco ocurrió sobre las 19 del pasado miércoles en una agencia ubicada en calle Vidart, pocos metros al Norte de O"Higgins, justo frente a Cerámica San Lorenzo. Según la víctima, un sujeto se paró en la puerta que cuenta con sistema magnético que se abre a distancia y, fingiendo ser un cliente, le hizo señas para entrar. Sin imaginarse lo que vendría, el hombre accedió, pero el falso cliente no venía solo: sujetó la puerta y de inmediato otros dos ladrones más, también a cara descubierta, entraron al comercio. A punta de arma, amenazaron al propietario y a otro hombre que estaba siendo atendido. "No atinamos a nada. Sólo nos entregamos y dejamos que hicieran lo suyo", comentó el dueño.



Los malvivientes se alzaron con los $6.000 que había en la caja registradora y con los celulares del dueño y del cliente, y luego escaparon corriendo. El dinero que se robaron era parte de la recaudación del día y también efectivo correspondiente a premios que la agencia debía pagar. "Ahora nos vamos a tener que hacer cargo nosotros. Esta es una agencia familiar que la tenemos hace 15 años. Es una pena, pero estamos pensando en cerrarla. La zona se ha puesto muy peligrosa y después de esto no te quedan ganas de seguir", dijo el comerciante, quien tiene a su mamá internada por un problema en las piernas.



Efectivos de la seccional 25ta y de la Brigada de Investigaciones Sur se interiorizaron en los datos aportados por la víctima para dar con los asaltantes.