Una mujer de 25 años fue asesinada de un tiro en el rostro frente a una amiga con la que caminaba por una zona decampada de la localidad jujeña de Yuto, y por el femicidio buscan a su ex pareja, que escapó, informaron fuentes policiales.



El crimen fue cometido el domingo a la noche y el acusado era intensamente buscado por la policía de la zona, señalaron las fuentes consultadas.



Los voceros informaron que todo comenzó cerca de las 21.30 en un sector de las vías del ferrocarril del barrio La Tablada, de la localidad de Yuto, a 160 kilómetros al este de San Salvador de Jujuy.



Rocío Ocampo caminaba junto a una amiga cuando, de manera imprevista, apareció su ex pareja, con quien se inició una discusión.



En esas circunstancias, el hombre extrajo un arma de fuego y le efectuó un disparo en el rostro, tras lo cual huyó. La amiga de la joven alertó al Same, aunque cuando la ambulancia llegó la víctima ya no presentaba signos vitales.



Al lugar arribaron policía de la comisaría de Yuto y peritos de criminalística dependientes de la Unidad Regional 4, de Ledesma, que realizaron tareas de levantamiento de rastros y análisis de la escena, como es de rigor.

La muerte de Ocampo fue constatada en el lugar por el médico de policía, tras lo cual el cuerpo fue trasladado por los bomberos en la morgue del hospital Oscar Orías, de la ciudad de Libertador General San Martín.



Esa misma noche se realizaron allanamientos en varios domicilios de Yuto en búsqueda del femicida, de 24 años, de acuerdo a lo ordenado por la fiscalía interviniente, aunque por el momento no fue hallado.



Los investigadores procuraban determinar si el sindicado atacante había salido hacía poco tiempo de prisión después de cumplir una pena por abuso sexual.

