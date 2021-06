Leonardo Villalba, abogado defensor del ginecólogo Matías Moretti, a quien ayer se le dictó dos meses de prisión preventiva por un presunto abuso sexual a una joven, consideró que la denuncia tiene algunos puntos contradictorios.

Villalba indicó primero que la denunciante tiene actualmente 19 años, por lo que no es posible que tuviera 16 años la madrugada del 1 de febrero del año pasado, momento en el que se produjo el presunto delito sexual.

Por otro lado, el abogado indicó que hay un informe psicológico de la supuesta víctima, que infiere que pudo haber un ataque sexual. Y que a su defendido se le realizó el examen psiquiátrico obligatorio, el cual define al acusado como “micromachista. Pregunto, ¿Ser machista es ser abusador? No hay indicadores que sea un abusador”.

Según informaron fuentes judiciales, en la madrugada del 1 de febrero de 2020, quedaron en juntarse. Moretti pasó a buscar a la joven a la medianoche por su casa y la llevó a su departamento. En un momento ella comenzó a sentirse incómoda y le pidió al ginecólogo que la lleve a su casa, dirigiéndose hacia la puerta de salida. Pero en ese momento, él la interceptó y la llevó por la fuerza hacia el dormitorio mientras ella se resistía. Allí, finalmente, ocurrió lo peor: según el relato de la víctima, el médico la abusó sexualmente con acceso carnal por vía oral y vaginal.

En diálogo con Radio Sarmiento, Villalba resaltó: “Manejarse en el terreno de la duda y dictar prisión preventiva a una persona que tiene arraigo familiar, también laboral, que no va a interferir en el procedimiento de la Justicia, es lo primero que me toca cuestionar. Se estableció una medida excepcional, que es agravosa, como la prisión preventiva. En el actual Código hay 11 incisos y el último es la prisión preventiva”.

El abogado indicó que loo informes presentados fueron por entrevistas que apenas duraron 15 minutos por lo que ofecerá “un perito para que entreviste a mi defendido, eleve un informe y la Secretaria Social de la Corte realizará una pericial psicológica, también con perito de parte”.

Villaba también se preguntó que si la víctima era una menor, porque no realizó la denuncia la UFI ANIVI, en vez de haberlo hecho la UFI CAVIG. Y para reafirmar que no está de acuerdo con la prisión preventiva porque considera que no hay pruebas que sostengan la denuncia, añadió: “Están prácticamente todas las pruebas, falta la testimonial de un personal de la escuela donde concurre esta chica, que habrían visto un bajo rendimiento en la escuela. Si me preguntan, creo que hay varios chicos y no es porque haya sufrido ataque sexual que bajaron el rendimiento”.

Villalba señaló que Moretti le afirmó que la denunciante no fue paciente suyo, que ella se puso primero en contacto con él, también que le manifestó que tenia 18 años y que sólo se vieron en una oportunidad. Al otro día él le escribió un par de mensajes por teléfono, pero nunca recibió respuesta. “Si hubo o no acceso carnal lo va a decir primero a la Justicia”, aclaró Villalba, quien adelantó que presentará el pedido de darle de baja a la prisión preventiva.