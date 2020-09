Elsa Serrano murió trágicamente como consecuencia de un incendio en su departamento. Mientras se investiga la causa del hecho, calificado de "estrago", sus colegas, muy tristes y sorprendidos por lo que pasó, le dedican tiernas palabras públicamente.

En diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece), Matilda Blanco contó que horas antes de que le dieran la noticia intentó comunicarse con la diseñadora. ¿Cómo? Mandándole un montón de mensajes en el grupo de WhatsApp que compartían. La asesora y la diseñadora formaron parte de Corte y confección (eltrece) y, desde ese momento, su ida y vuelta por mensajito era permanente.

"Seguimos manteniendo el grupo (de chat) e, incluso, tenemos uno con Elsa. Todos empezamos a preguntar si lo que se decía era verdad, que había pasado. Imaginate, no llegaba la confirmación (de su muerte). Hasta que seguimos chateando y, en un momento, el productor Gabriel Fernández nos dijo que sí, que finalmente la familia lo confirma (su fallecimiento). Fue tremendo. Estoy muy conmovida e impresionada", afirmó.

Además, Matilda remarcó que era muy amiga de Elsa y que hablaban muy seguido. "Nos mandábamos mensajes todos los días o día por medio. Siempre me deseaba buen día o buena semana. Ay chicos, qué tremendo. Es muy triste", expresó Matilda que no logró contener las lágrimas y se puso a llorar. Y reconoció: "Yo el escribí 'Elsa, Elsa, ¿cómo estás? Porque albergás la esperanza de que no sea cierto".

Y describió con ternura a su amiga: "Era especial, positiva, divertida, sarcástica. Vivimos buenos momentos, tuve el privilegio de vivir con ella muchos meses de trabajo que, lamentablemente, se cortaron por la pandemia. Ella era persona se riesgo y no pudo seguir viniendo, pero fue precioso compartir momentos con ella porque era muy ingeniosa".

Fuente: Ciudad