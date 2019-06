Un día laboral común y corriente se transformó en un dolor de cabeza para el fotógrafo Emiliano Michelli (40), al perder su herramienta de trabajo en un robo. Ocurrió el pasado miércoles, cuando la víctima salió de su casa de calle Rivadavia, en Capital, cerca de las 17.30, para ir al Hotel Alkazar y al Parque de Mayo a tomar unas fotos. Al rato volvió para dejar su equipo, en el apuro, arriba de la cama, y salió nuevamente a hacer trámites. Al regreso, a eso de las 19, se topó con que alguien entró por la puerta trasera que estaba sin llave y robó su cámara Canon 6d, un lente Tamron 28-300, otro Canon 70-200 y un flash desmontable Yongnuo 568 TTL. No se llevó nada más, pero para la víctima sólo eso vale unos $120.000. +Hace 5 años tengo el equipo, me lo compré a base de trabajo. Recién estoy cayendo, no sé qué voy a hacer+, dijo ayer, angustiado.