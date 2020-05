El hockista José María "Taka" Zabala (34) continúa en grave estado tras el accidente que sufrió el último viernes en Santa Lucía, cuando perdió el control de su auto y se estrelló contra un árbol.

La buena noticia es que en las últimas horas superó una operación muy riesgosa que tenía muy preocupado a su entorno. "Pasó por una operación sumamente riesgosa, tenía en el hígado un sangrado que no cortaba y tuvieron que ingresarlo al quirófano de emergencia. A nosotros nos dijeron que no sabían cómo iba a salir porque era una operación muy complicada, no creían que el cuerpo iba a aguantar pero gracias a Dios y a la Virgen la intervención después de tres horas salió con éxito", dijo ayer Martín, hermano del jugador que esta temporada fichó para Estudiantil.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23 del viernes, sobre la calle Sarmiento, metros al Este de Balaguer, en Santa Lucía. En la Policía investigan qué llevó a que Zabala perdiera el control de su Peugeot 207, en el que circulaba solo. El hockista quedó inconsciente y desde entonces no ha despertado, por lo menos hasta anoche.

"En el parte de hoy -por ayer- nos han dicho que pasó la noche un poco mejor. Le bajaron las drogas a un 80% y el cuerpo ha respondido bien. Gracias a Dios va evolucionando de a poquito, pero el cuadro en general es grave, está en coma inducido", aseguró el hermano.

La víctima, José María "Taka" Zabala, de 34 años. Destruido. El Peugeot 207 quedó muy dañado tras el impacto contra el árbol. Los investigadores creen que circulaba a alta velocidad. Su familia pidió oraciones.

Los médicos que recibieron a Zabala en el Hospital Rawson diagnosticaron que había sufrido traumatismo cerrado de tórax, neumotórax y politraumatismo. Según los familiares, la parte neurológica por suerte no fue afectada y especulan que, de salir adelante, no le quedará ninguna discapacidad motriz, un punto muy importante si es que luego decide seguir practicando hockey.

Ayer en la seccional 5ta se negaron a brindar información oficial sobre el siniestro, además de prohibir el trabajo a un fotógrafo de este diario (ver recuadro). Sin embargo, un investigador dijo que la hipótesis es que Zabala conducía a alta velocidad. Ahora a través de las pericias buscan saber si fue una falla humana lo que provocó el accidente.

Amenaza policial a un fotógrafo del diario



Un oficial de la comisaría 5ta de Santa Lucía (no se identificó) le prohibió ayer a un reportero gráfico de este diario tomarle fotos al vehículo siniestrado, estacionado en la vía pública, frente a la sede policial. Y no sólo eso, sino que además amenazó con detenerlo si no cumplía la orden, excusándose en una supuesta bajada de línea de la jefa de esa dependencia. Sin embargo, tras un llamado telefónico de DIARIO DE CUYO a la Jefatura de la Policía, se le permitió al fotógrafo hacer su trabajo como corresponde.