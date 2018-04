Complicado. El juez de Instrucción Pablo Flores enfrenta una situación complicada por su actuación en el caso del ginecólogo detenido.

Horas complicadas vive el titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores. Y todo a causa de su relación con un caso que tiene a la opinión pública con los pelos de punta: el ginecólogo riojano Carlos Martínez, ya detenido ante la fuerte sospecha de haber abusado sexualmente de por lo menos 12 pacientes que lo consultaban. ¿Qué tiene que ver Flores con Martínez? Ahí está el meollo que quiere desentrañar la Corte de Justicia, pues el magistrado aparece ligado en dos situaciones con el sospechoso: como juez lo procesó por abuso sexual simple en una causa que se denunció en 2013, fue apelada y devuelta en septiembre de 2014 con la misma calificación porque la defensa no mantuvo el recurso. Y que de ahí en más no avanzó más y prescribió en su juzgado, el año pasado, pues el abuso simple se castiga con un máximo de 4 años y ese plazo debió contarse desde que el médico fue indagado, en 2013.



Los más suspicaces en Tribunales no dejaron de ver un nexo directo entre esa decisión y un hecho resucitado de un pasado reciente: la actuación de Flores como codefensor en otra causa por abuso sexual contra el médico que también prescribió, pues data de 2006, cuando el titular era el ya jubilado Leopoldo Zavalla Pringles.



La ley establece que cuando un abogado actuó como defensor de un imputado (en este caso Martínez) si acaso llegase a ser juez (lo que ocurrió con Flores), debe inhibirse o no intervenir en ese caso. Pero Flores no lo hizo cuando, en 2013 y siendo juez, le llegó la causa con Martínez como sospechoso.



¿Cómo actuó Flores en ese caso de 2006? Según fuentes judiciales, en ese expediente radicado en el Primer Juzgado de Instrucción, Flores y otro letrado pidieron ser designados defensores. Pero apenas la causa avanzó fue el otro letrado quien firmó un escrito pidiendo la eximición de prisión del médico. El juez accedió al pedido, al calificar el hecho como abuso sexual simple (delito excarcelable) y luego lo llamó a indagatoria, pero ese paso procesal no se cumplió y el caso, con el paso del tiempo, también pasó al archivo.



Esa actuación del juez es lo que llevó a los ministros de la Corte de Justicia, José Abel Soria Vega, Adolfo Caballero y Guillermo De Sanctis a suspender una auditoría que realizaban en los juzgados de Familia, y trasladar los auditores de la Dirección de Control de Gestión, Estadísticas y Calidad y a un secretario relator del máximo tribunal de Justicia, para revisar a fondo la gestión del juzgado de Flores, con especial énfasis en la causa del ginecólogo. También le suspendieron las vacaciones que iba a tomarse en mayo.



Según voceros, esa revisión incluirá el caso de 2006. Y al cabo del informe de los auditores, el tribunal deberá resolver qué hacer con el juez: nada si no detectan anomalías; una sanción administrativa; o lo más grave, un pedido de jury.



¿Declara el viernes?



El médico Carlos Martínez podría ser indagado este viernes en el Tercer Juzgado de Instrucción, donde se lo investiga por 9 presuntos casos de abuso sexual y una posible estafa contra una paciente que dijo haberle pagado por una ligadura de trompas que nunca le hizo, dijeron fuentes judiciales. El trámite de la causa incluye el testimonio en el ANIVI de una chica de 17 años que fue abusada cuando tenía 14.