El joven caucetero que en 2018 ocupó minutos de los noticieros y páginas de los diarios del ámbito local y nacional por incrustarse una reja en un pie cuando intentaba entrar a una casa vuelve a estar envuelto en un hecho policial. Esta vez, fue preventivamente apresado, sospechado de apuñalar a un hombre que lo enfrentó cuando pretendía ingresar a su vivienda y de robarle un televisor luego de eso, aprovechando que la víctima había ido a atenderse al hospital, señalaron fuentes policiales.

Su nombre es Diego Ibañez (24), más conocido como "Dieguito", considerado por los policías de Caucete como un verdadero dolor de cabeza para el departamento, por sus numerosas caídas y su nula o baja capacidad de escarmiento.

Según fuentes de la Fuerza, siendo menor "Dieguito" ya era conocido en algunos barrios por algunos ilícitos menores como la sustracción de mangueras, herramientas u otros elementos de los fondos de las casas. Pero sin dudas lo que lo sacó del anonimato fue el furcio que protagonizó el 18 de febrero de 2018, cuando quiso saltar las rejas de una casa para entrar. El muchacho se resbaló y terminó con un pie perforado, y luego un video filmado por un vecino que capturó el fierro clavado en su pie izquierdo y a él llorando del dolor dio la vuelta por el país.

Esa vez Ibañez fue liberado por la Policía a las horas. Sin embargo, no tardó en volver a delinquir e incluso fue condenado por un robo (ver recuadro), pero hace poco cumplió esa pena y recuperó la libertad, indicaron los voceros.

El nuevo episodio que lo tiene como sospechoso ocurrió cerca de las 2.30 de ayer, cuando presuntamente entró al fondo de una casa del Barrio Justo P. Castro II, propiedad de Alberto Horacio Espinoza (36), que a esa hora dormía. Según la versión policial, el hombre escuchó ruidos y al mirar por la ventana observó al ladrón. En ese momento intentó llamar al 911, pero la comunicación no dio resultado. Espinoza decidió actuar cuando advirtió que el malviviente estaba levantando la persiana de otra ventana cuyas rejas habían sido violentadas en otro robo reciente. La víctima le tapó el paso y en el mismo fondo forcejeó con el delincuente, que no dudó en sacar un cuchillo y lo hirió en el abdomen y el brazo izquierdo. Tras eso el ladrón huyó, pero al parecer quedó atento al movimiento de la casa. Es que luego Espinoza pidió auxilio a su padre y cuando se fueron al hospital el sujeto volvió y escapó con un TV. Esa secuencia fue advertida por un vecino que dijo reconocer a "Dieguito", al igual que el dueño de casa.

Espinoza fue atendido en el Hospital Rawson y luego fue dado de alta, puesto que por fortuna las lesiones fueron superficiales.

Estaba en el Penal pero ya había salido

Días después de clavarse la reja en el pie (por esa situación no fue juzgado ya que, a pesar de que presumiblemente estaba intentando entrar a la casa, no estaba cometiendo todavía ningún delito), "Dieguito" fue apresado por arrebatarle la cartera y golpear a una mujer que circulaba en bicicleta por Avenida de los Ríos, en la entrada del Barrio Enoé Mendoza, Caucete. Por ese hecho, ocurrido sobre las 21 del 18 de marzo del 2018, el joven fue condenado en Flagrancia a 6 meses de prisión condicional, es decir, sin encierro. En teoría debía portarse bien para no ir a un calabozo, pero no tardó en delinquir: el 29 de junio de ese año lo atraparon cuando junto a otros jóvenes robaban objetos del interior de un auto, también en Caucete. Por reincidir, recibió en Flagrancia una condena a 3 años de cárcel efectiva, que se unificó con los 6 meses que había recibido antes. Desde entonces había estado guardado en el Penal de Chimbas.