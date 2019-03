El sábado 23, Guadalupe Coria (17) discutió con sus padres y se fue de su casa. Desde ese momento, la joven que vive en Rawson no se la volvió a ver.

Su madre Silvana contó que la discusión fue por su novio que tiene 25 años. "Le dijimos que ese chico no le conviene. Ella se molestó, pero estaba en la casa. A las 23, aproximadamente, se fue. Nosotros pusimos la denuncia y fuimos a buscar el novio, pero él nos dijo que no la había visto", resaltó.

Luego de tres días sin saber de ella, su papá utilizó las redes sociales para expresar su desesperación. "Amigos del face se los pido por lo que más quieran no tengo mucho pero por Dios se lo juro no sé qué más hacer. Les entrego toda mi casa, mi auto por favor les pido que si ven a mi hija Guadalupe me la traigan de vuelta. Estoy desesperado no tengo otra cosa por hacer", escribió.

También expresó: "Me pone mal Guadita, ya no doy más hija volvé a casa. No te vayas de nuestra vida así como te fuiste. No me merezco ni tampoco mamá se merece esta pena de no saber nada de ti".