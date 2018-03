"Vuelvo enseguida mami", le dijo Luciano Zárate (21 años) a Francisca Riveros cuando partió en esa moto Cerro 150cc usada que había comprado hace dos semanas con su trabajo de albañil. Iba a ver a su novia. Pero en la noche del jueves, cerca de las 21, no pasó del intento: salió de su casa en el Lote Hogar 7, Chimbas, y enfilaba por calle Rodríguez al Oeste cuando se topó con la Peugeot Partner guiada por Elena Díaz (39 años, comerciante) que a esa hora circulaba hacia el Sur por Yapeyú, en pleno centro chimbero, para ir al cumpleaños de un hijo dijeron fuentes policiales. El violento cruce entre ambos conductores, dejó el peor costo para quien iba en el vehículo más débil: Zarate quedó gravemente herido, porque el mayor impacto lo recibió su cabeza. Alcanzaron a subirlo a una ambulancia pero llegó muerto al hospital.

Sin chances. Luciano Sebastián Zárate

había cumplido 21 años el pasado 12 de marzo.

No sobrevivió a un violento choque.





En la Policía no descartan que no hubiera llevado puesto el casco, pero la familia de la víctima lo negó rotundamente. "Yo no sé por qué dicen que no llevaba el casco puesto, si tenía marcado en el cuello la correa de seguridad del casco. El nunca salía sin usar el casco ni el chaleco", dijo ayer una familiar de la víctima, molesta.