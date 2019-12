Drama. El empleado atacado atinó a refugiarse en el depósito del local. "Dame la plata y no te hagas el canchero", le había dicho el delincuente.

Era una jugada arriesgada porque es una zona muy transitada del centro y era plena tarde. Sin embargo, nada frenó a un hombre y a una mujer que simularon ser clientes de un local de baterías para luego dar el golpe que seguramente no salió como esperaban, porque después de encañonar y amenazar al empleado solamente se llevaron la magra suma de casi $3.000.



El asalto ocurrió sobre las 18,15 del último viernes en Baterías Luxor, en Avenida Rawson 221 Sur, en Capital.



La hipótesis de Lucas (27), el empleado, es que la pareja esperó a que no hubieran clientes para atacar. "Primero entró la mujer y me preguntó por el precio de una batería. Y detrás de ella venía el hombre", dijo. Ella tenía el rostro descubierto pero el sujeto entró con un casco en la cabeza (se desconoce si verdaderamente se movilizaban en moto). "El tipo me pidió agua... en eso que le voy a buscar un vaso se me metió y ahí la mujer se hizo para atrás y cerró la puerta", relató.



Con el total control del local, el ladrón sacó un arma de fuego, le apuntó al trabajador y le dijo "dame la plata y no te hagas el canchero". A la víctima no le quedó otra que señalarle dónde estaba el dinero de una venta que acababa de hacer. Y luego atinó a encerrarse en un depósito que tienen hacia el fondo del comercio. "Me había puesto contra un rincón y yo atiné a resguardarme. Todo habrá durado menos de un minuto, pero fue muy feo porque me apuntaba con el arma", sostuvo ayer el muchacho, ya un poco más tranquilo. Se cree que la pareja huyó por Avenida Rawson hacia el Sur.



La denuncia fue radicada en la seccional 3ra. Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la zona pero reconocieron que no pudieron identificar a los delincuentes, por lo que el caso no tiene sospechosos.